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Вода в Чехии станет дороже. Экономия не поможет, почему?

Вода в Чехии станет дороже. Экономия не поможет, почему?

Партнер рубрики:
Kochy
30 ноября
11:27
1108
«Цена на воду в следующем году должна вырасти на 18,5% на всей территории Праги», — говорит генеральный директор компании Pražské vodovody a kanalizace (PVK) Петр Мркос.

Вода в Чехии станет дороже. Экономия не поможет, почему?

В Праге цены на воду растут не только из-за затрат, но и из-за огромных инвестиций в водопроводную сеть и водоочистные сооружения. Экономия воды не поможет: затраты рассчитываются по потреблению, поэтому при падении потребления цена растет, говорит Мркос.

Вода в столице подорожает в следующем году, и это точно не последний скачок цен. «Мы ожидаем, что цены на воду и канализацию будут ежегодно увеличиваться примерно на 2% выше уровня инфляции», — говорит глава компании Pražské vodovody a kanalizace.

Повышение цен на 2% выше уровня инфляции основано на исследовании компании, которое было безоговорочно одобрено пражским советом. Прагу ждут огромные инвестиции в воду. К 2035 году PVK хочет инвестировать в модернизацию сети 70 млрд крон.

Затраты на инвестиции, модернизацию и техническое обслуживание сети составляют примерно половину стоимости воды и канализации.

«Это, например, реконструкция центральной станции очистки сточных вод, которая, как ожидается, будет стоить около 6 млрд крон. В то же время обновляются линии реализации водоочистной станции в Каранем, а это еще 4 млрд крон. В то же время готовится капитальная реконструкция водоочистных сооружений в Подоли», — добавляет Мркос, добавляя, что одновременно с расширением гидроузлов должен быть проложен тоннель, соединяющий водохранилище на Флоре с Подоли. 

«До 2035 года в инфраструктуру водоснабжения необходимо инвестировать 70 млрд крон. Мы рассчитываем, что еще примерно 20 млрд уйдет на обслуживание, так что ресурсы действительно большие», — добавляет Мркос.

Кроме того, это инвестиции, которые нельзя откладывать, иначе возникнет риск того, что в Средней Чехии не будет достаточно воды в течение 20 лет.

«Наша отрасль имеет долгосрочные перспективы планирования. Наша цель состоит в том, чтобы водное хозяйство было полностью на самообеспечении, то есть не зависело от бюджета столицы. Пока все идет хорошо», — добавляет Мркос.

Помимо высоких затрат на будущие инвестиции, растут и текущие затраты. «По сути, выросли все затраты, которые отягощают расчет цены», — говорит Петр Мркос, добавляя, что в этом году компания подняла цену на 6,5%, но в течение года подорожало практически все, включая химикаты.

Таким образом, компания не достигнет запланированного на этот год экономического результата и зафиксирует падение примерно на 5%.

«Мы пытались ввести меры жесткой экономии, чтобы хоть как-то компенсировать затраты, но мы не смогли компенсировать их все, поэтому будет небольшое падение экономических показателей», — поясняет Петр Мркос.

Чем больше экономят, тем дороже вода

При этом люди уже начинают экономить на воде. «Мы видим, что в этом году сфера гостиниц и гостеприимства частично восстановилась, но наблюдается снижение потребления в самой сильной категории, а именно в категории домохозяйств. Мы ожидаем еще большего снижения потребления в этой категории», — говорит Мркос, добавляя, что пока снижение составляет порядка 1%.

Как ни парадоксально, экономия работает против людей. «Цена рассчитывается путем деления общих личных затрат на количество предполагаемых кубометров. Поэтому, если происходит уменьшение этого знаменателя, мы делим объем затрат на меньший объем выставления счетов, что создает дополнительное давление к увеличению цены», — добавляет Мркос. Сегодня Прага находится на уровне 90–95 литров потребления воды на человека в день.

«Некоторое снижение еще может быть, но я не думаю, что оно будет настолько драматичным, чтобы оказать значительное давление на цену», — говорит Мркос.

Источник: seznamzpravy.cz

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