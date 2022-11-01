Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Ночная аптека на Буловке закрывается, фармацевтов не хватает и в других городах Чехии

Ночная аптека на Буловке закрывается, фармацевтов не хватает и в других городах Чехии

Партнер рубрики:
Kochy
07 декабря
15:28
130
Девять. Таким будет новое количество аптек, оказывающих ночную неотложную помощь по всей Праге. Круглосуточная аптека на территории больницы Буловка будет закрыта с понедельника, 12 декабря. Для продолжения работы аптеки не хватает фармацевтов.

Ночная аптека на Буловке закрывается, фармацевтов не хватает и в других городах Чехии

Аптека при больнице Буловка была одной из 10 пражских аптек, где люди могли забрать свои лекарства в любое время суток в течение всей недели. Однако с 12 декабря там отменяют службу экстренной помощи и сокращают время работы до 20:00.

«Мы не в состоянии обеспечить нормальную работу фармацевтов, это давняя проблема не только нашей больницы, но и в принципе во всей республике. Мы пытались набрать новых, но не смогли, поэтому мы вынуждены пойти на этот шаг», — сказала Seznam Zprávy пресс-секретарь больницы Ева Либигерова.

«Эти люди тоже должны иногда отдыхать, потому что сейчас они в основном работают нон-стоп, поэтому нам пришлось ограничить работу аптеки в ночное время», — добавила пресс-секретарь больницы. Она сообщила, что отмена ночной службы экстренной помощи будет действовать до особого распоряжения: «Если нам удастся привлечь больше фармацевтов, мы возобновим работу».

Ближайшей альтернативой для пациентов Буловки станет аптека BENU в 5 км в Праге 7. Всего в столице будет работать 9 подобных аптек. Например, в Малешицах, на площади Мира или в больнице Мотол.

По данным Фармацевтической палаты, в настоящее время в Чехии насчитывается всего 17 ночных аптек, кроме того, их нет в половине регионов.  

Источник: seznamzpravy.cz



читайте по теме
Assets
17 апреля
12:56
3358
Общество
Чехи до сих пор скупают таблетки йода, опасаясь ядерной катастрофы
Assets
12 марта
12:29
11886
Коронавирус
Коронавирус в Чехии: антигенное тестирование
Assets
06 марта
10:44
9349
Общество
В аптеках Чехии растет спрос на тесты для самостоятельной проверки на коронавирус
Assets
24 июля
12:21
5910
Общество
С 27 июля в Праге нужно будет носить маски в медучреждениях и аптеках
Последние новости:
Assets
07 декабря
09:29
716
Экономика
Давайте пока не будем устанавливать дату перехода на евро, советуют Минфин и Центробанк Чехии
Assets
07 декабря
08:41
655
Экономика
Счет за уход из России: чешская финансовая группа PPF объявила об убытке в миллиарды крон
Assets
06 декабря
19:33
902
Экономика
Чешский национальный банк не исключает повышения процентных ставок
Assets
06 декабря
16:04
2154
Общество
Частные дома в Чехии в основном грабят банды из Армении и Грузии
Assets
06 декабря
13:23
1226
Политика
Seznam Zprávy: президент Чехии Милош Земан был заинтересован в российских инвестиционных проектах
Assets
06 декабря
11:36
2399
Экономика
Чешские банки начали борьбу за клиентов и стали предлагать высокие процентные ставки по вкладам
Assets
06 декабря
10:29
3978
Общество
Владелец ресторана в Чехии искал официантку, его оштрафовали за дискриминацию на 20 000 крон
Assets
06 декабря
09:27
907
Экономика
Эксперт: без нефти по трубопроводу «Дружба» Чехия может продержаться максимум девять месяцев
Assets
06 декабря
08:38
1598
Экономика
Начало действовать эмбарго на российскую нефть, но у Чехии есть исключение
Assets
05 декабря
20:17
1774
Общество
«Он спровоцировал меня», — сказал в Чехии на суде студент, который убил ножом педагога


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы