Ночная аптека на Буловке закрывается, фармацевтов не хватает и в других городах Чехии

Девять. Таким будет новое количество аптек, оказывающих ночную неотложную помощь по всей Праге. Круглосуточная аптека на территории больницы Буловка будет закрыта с понедельника, 12 декабря. Для продолжения работы аптеки не хватает фармацевтов.

Аптека при больнице Буловка была одной из 10 пражских аптек, где люди могли забрать свои лекарства в любое время суток в течение всей недели. Однако с 12 декабря там отменяют службу экстренной помощи и сокращают время работы до 20:00.

«Мы не в состоянии обеспечить нормальную работу фармацевтов, это давняя проблема не только нашей больницы, но и в принципе во всей республике. Мы пытались набрать новых, но не смогли, поэтому мы вынуждены пойти на этот шаг», — сказала Seznam Zprávy пресс-секретарь больницы Ева Либигерова.

«Эти люди тоже должны иногда отдыхать, потому что сейчас они в основном работают нон-стоп, поэтому нам пришлось ограничить работу аптеки в ночное время», — добавила пресс-секретарь больницы. Она сообщила, что отмена ночной службы экстренной помощи будет действовать до особого распоряжения: «Если нам удастся привлечь больше фармацевтов, мы возобновим работу».

Ближайшей альтернативой для пациентов Буловки станет аптека BENU в 5 км в Праге 7. Всего в столице будет работать 9 подобных аптек. Например, в Малешицах, на площади Мира или в больнице Мотол.

По данным Фармацевтической палаты, в настоящее время в Чехии насчитывается всего 17 ночных аптек, кроме того, их нет в половине регионов.

Источник: seznamzpravy.cz