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В Чехии самый низкий уровень безработицы среди стран Европы

В Чехии самый низкий уровень безработицы среди стран Европы

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Kochy
08 декабря
11:36
286
​Внутри Евросоюза Чехия продолжает лидировать по уровню занятости населения: безработица остается самой низкой шестой год подряд. В ноябре уровень безработицы в Чехии составил 3,5% и не изменился по сравнению с октябрем.

В Чехии самый низкий уровень безработицы среди стран Европы

Через службы занятости искали работу 257 187 человек. Количество предлагаемых вакансий несколько снизилось по сравнению с октябрем и составило почти 292 000. Данные были опубликованы сегодня, 8 декабря, Управлением по труду Чешской Республики (UP ČR). Ведомство предполагает, что безработица увеличится в ближайшие месяцы. В ноябре прошлого года безработица в стране составила 3,3%.

Количество вакансий, предлагаемых службами занятости, сократилось на 5 390 в месячном исчислении, а по сравнению с ноябрем прошлого года — на 52 870. В среднем на одну вакансию приходится 0,9 претендента.

«Работодатели по-прежнему заинтересованы в работниках, в основном технических и ремесленных специальностей. Долгосрочный спрос — на квалифицированных мастеров», — сказал Виктор Наймон, генеральный директор Управления по труду. Постепенно начинается зимний туристический сезон, в этом году без ограничений из-за пандемии. Работодатели ищут сотрудников на неполный рабочий день для работы на горнолыжных подъемниках, в индустрии гостеприимства и в качестве лыжных инструкторов.

По данным Управления по труду, безработица, вероятно, возрастет в ближайшие месяцы из-за сокращения сезонной работы. На рынок труда также может повлиять энергетический кризис, ход военного конфликта в Украине и текущая эпидемическая ситуация.

По данным на конец ноября, в Чехии работали 99 644 украинца с визами временной защитой. Чаще всего они работают сборщиками или помощниками в строительстве, производстве и на транспорте. Из общего числа соискателей, зарегистрированных в бюро по трудоустройству, 5,3% составляли украинцы. 

В среднем по Европе уровень безработицы в 2021 году составлял 7%.

Источник: ceskenoviny.cz

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