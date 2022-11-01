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Цены на обед в Чехии достигли нового максимума

Цены на обед в Чехии достигли нового максимума

Партнер рубрики:
Kochy
09 декабря
18:05
738
Пообедать в ресторане в Чехии стало еще дороже. В среднем обед уже стоит почти 180 крон, а в некоторых регионах цены даже выше, говорится в анализе компании Sodexo Benefity.

Цены на обед в Чехии достигли нового максимума

С ростом цен на энергоносители и сырье растут цены на обеды. Если в начале этого года средний обед в ресторане стоил 157 крон, то теперь клиент будет платить на 22 кроны больше, то есть 179,30 кроны. Для сравнения, в среднем по стране в 2020 году обед стоил 135 крон. 

И цены, вероятно, будут расти дальше. «Высокие затраты на электроэнергию и продукты питания отражаются на ценах в ресторанах с опозданием, есть еще немало предприятий, которые установили фиксированные цены на электроэнергию и газ до конца этого года», — говорит Ян Михельфейт из Sodexo Benefits.

Самые дорогие обеды традиционно в Праге

Сейчас обед в Праге стоит в среднем 203 кроны, обеды в столице самые дорогие во всей республике. В январе этого года обед в Праге стоил почти на 27 крон дешевле. Близкие расценки и в ресторанах Центральной Чехии, где средняя цена обеда составляет 193 кроны.

На третьем месте оказалась Южная Моравия, где обед стоит 188,3 кроны. Далее следуют Пльзень и Южночешский край, где первоначально более низкие цены в этом году выросли наиболее резко, на 28 крон.

Где поесть дешевле всего

За более дешевыми обедами придется ехать на Высочину. Именно там в настоящее время самые низкие цены на обеды во всей стране — в среднем здесь платят 160 крон. Таким образом, Высочина обошла Оломоуц, где до сих пор была самая дешевая еда. Низкие цены также в Устецком и Карловарском краях, но с начала года обеды подорожали примерно на 15 крон, как и на Высочине.

В 2020 году средние цены во всех регионах Чехии были ниже 150 крон за обед.

Источник: seznamzpravy.cz



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