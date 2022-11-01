Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Инфляция в Чехии бьет все рекорды: в ноябре она составила уже 16,2%

Инфляция в Чехии бьет все рекорды: в ноябре она составила уже 16,2%

Партнер рубрики:
Maria Hard
12 декабря
11:00
488
В ноябре цены в Чехии росли еще быстрее, чем в октябре. Разница весьма ощутима — 1,2%. Таким образом, инфляция в ноябре достигла отметки 16,2%. Среди рекордсменов в подорожании — электроэнергия и продукты питания. Эти данные сегодня, 12 декабря, опубликовало Чешское статистическое управление (ČSÚ).

Инфляция в Чехии бьет все рекорды: в ноябре она составила уже 16,2%

Рекордсменами в подорожании остаются электроэнергия и газ. Также значительно подорожали продукты питания, в совокупности цены на них выросли на 27,1% за год. С другой стороны, рост цен на автозаправочных станциях близок к прошлогоднему уровню (на 14,5% в годовом исчислении), а в сравнении с октябрем цены в ноябре и вовсе снизились.

Павел Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления: «Потребительские цены в ноябре выросли на 1,2% по сравнению с октябрем и на 16,2% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, общий рост цен снова ускорился после месячной паузы. Отчасти это объясняется более низкой сравнительной базой прошлого года, когда был отменен НДС на цены на электроэнергию и природный газ».

По мнению аналитиков компании Citfin, в сегодняшних ценах уже учтено положительное влияние правительственных ограничительных мер. Без них инфляция могла бы быть выше 18%.

По мнению главного экономиста банка Creditas Петра Дуфека, социальный тариф замедлил рост инфляции в октябре, а ноябрьский рост цен был обусловлен прежде всего тем, что на тот момент еще не были введены максимальные цены на электроэнергию. Социальный тариф повлияет на годовую инфляцию в декабре, но не будет иметь первостепенного значения. 

В начале нового года ожидается дальнейший рост инфляции

По мнению аналитика компании Akcenta Мирослава Новака, тенденция роста инфляции сохранится в ближайшие месяцы. «С начала нового года цены на электроэнергию снова резко вырастут, а эффект от сберегательного тарифа сойдет на нет. Поэтому в первом квартале следующего года все еще следует рассчитывать на очень высокий рост цен в годовом исчислении, а заметное замедление инфляции начнет происходить только во втором квартале», — сказал Новак.

По оценкам экономиста UniCredit Bank Патрика Рожумберски, инфляция вновь ускорится в начале года и составит порядка 17%. «Начиная с февраля мы ожидаем относительно быстрое снижение годовой инфляции. Возвращение к “нормальным” показателям должно произойти примерно к середине следующего года», — добавил он.

Источник: seznamzpravy.cz и novinky.cz



читайте по теме
Assets
07 декабря
11:32
1760
Рынок недвижимости
Процентные ставки по ипотечным кредитам в Чехии находятся на рекордно высоком уровне. Они упадут через год
Assets
06 декабря
19:33
1405
Экономика
Чешский национальный банк не исключает повышения процентных ставок
Assets
06 декабря
11:36
3359
Экономика
Чешские банки начали борьбу за клиентов и стали предлагать высокие процентные ставки по вкладам
Assets
30 ноября
11:27
4333
Экономика
Вода в Чехии станет дороже. Экономия не поможет, почему?
Последние новости:
Assets
12 декабря
14:20
285
Общество
ПОДБОРКА ФОТО: Снегопад в Чехии спровоцировал множество ДТП
Assets
12 декабря
14:34
292
Общество
Обзор по городам Чехии: новые цены на отопление в 2023 году
Assets
12 декабря
15:41
1
Общество
Чехия на грани эпидемии респираторных инфекций. Привиться еще не поздно
Assets
11 декабря
11:12
2749
Экономика
В Чехии выплата пособий семьям, которые предоставили жилье беженцам бесплатно, находится под угрозой. Нет денег
Assets
11 декабря
09:07
4221
Политика
Политическая сатира. Томио Окамура: «Мы требуем прекращения нападения Украины на Россию!»
Assets
10 декабря
16:47
2554
Общество
В Чехии прошла очередная акция протеста против строительства gigafactory
Assets
10 декабря
14:03
1518
Общество
Полиция задержала вооруженного мужчину, который взял заложников в торговом центре в Дрездене
Assets
10 декабря
09:30
2604
Общество
Опрос: интерес чехов к событиям в Украине и поддержка госпомощи снижается
Assets
09 декабря
20:15
4675
Общество
В Чехии начал работать онлайн-портал, через который можно оформить водительское удостоверение
Assets
09 декабря
18:05
3816
Экономика
Цены на обед в Чехии достигли нового максимума


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы