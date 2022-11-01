Инфляция в Чехии бьет все рекорды: в ноябре она составила уже 16,2%

В ноябре цены в Чехии росли еще быстрее, чем в октябре. Разница весьма ощутима — 1,2%. Таким образом, инфляция в ноябре достигла отметки 16,2%. Среди рекордсменов в подорожании — электроэнергия и продукты питания. Эти данные сегодня, 12 декабря, опубликовало Чешское статистическое управление (ČSÚ).

Рекордсменами в подорожании остаются электроэнергия и газ. Также значительно подорожали продукты питания, в совокупности цены на них выросли на 27,1% за год. С другой стороны, рост цен на автозаправочных станциях близок к прошлогоднему уровню (на 14,5% в годовом исчислении), а в сравнении с октябрем цены в ноябре и вовсе снизились.

Павел Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления: «Потребительские цены в ноябре выросли на 1,2% по сравнению с октябрем и на 16,2% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, общий рост цен снова ускорился после месячной паузы. Отчасти это объясняется более низкой сравнительной базой прошлого года, когда был отменен НДС на цены на электроэнергию и природный газ».

По мнению аналитиков компании Citfin, в сегодняшних ценах уже учтено положительное влияние правительственных ограничительных мер. Без них инфляция могла бы быть выше 18%.

По мнению главного экономиста банка Creditas Петра Дуфека, социальный тариф замедлил рост инфляции в октябре, а ноябрьский рост цен был обусловлен прежде всего тем, что на тот момент еще не были введены максимальные цены на электроэнергию. Социальный тариф повлияет на годовую инфляцию в декабре, но не будет иметь первостепенного значения.

В начале нового года ожидается дальнейший рост инфляции

По мнению аналитика компании Akcenta Мирослава Новака, тенденция роста инфляции сохранится в ближайшие месяцы. «С начала нового года цены на электроэнергию снова резко вырастут, а эффект от сберегательного тарифа сойдет на нет. Поэтому в первом квартале следующего года все еще следует рассчитывать на очень высокий рост цен в годовом исчислении, а заметное замедление инфляции начнет происходить только во втором квартале», — сказал Новак.

По оценкам экономиста UniCredit Bank Патрика Рожумберски, инфляция вновь ускорится в начале года и составит порядка 17%. «Начиная с февраля мы ожидаем относительно быстрое снижение годовой инфляции. Возвращение к “нормальным” показателям должно произойти примерно к середине следующего года», — добавил он.

Источник: seznamzpravy.cz и novinky.cz