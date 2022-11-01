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Чехия продолжит до конца марта 2023 года выплачивать пособие за размещение беженцев, однако с 1 апреля требования будут ужесточены

Чехия продолжит до конца марта 2023 года выплачивать пособие за размещение беженцев, однако с 1 апреля требования будут ужесточены

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Kochy
15 декабря
10:58
206
Тысячи домохозяйств в Чехии, предоставивших жилье беженцам из Украины, могут и дальше рассчитывать на поддержку государства. В среду, 14 декабря, правительство приняло решение продлить в первом квартале 2023 года выплату так называемого пособия солидарности.

Чехия продолжит до конца марта 2023 года выплачивать пособие за размещение беженцев, однако с 1 апреля требования будут ужесточены

«Выплата пособия продлена на весь первый квартал 2023 года. Это важно для большого количества чешских домохозяйств, которые, как физические лица, солидарны и предоставляют свое жилье - независимо от того, живут ли они вместе или временно предоставили свою недвижимость в пользование украинским беженцам", - заявил  после заседания правительства министр труда и социальных дел Мариан Юречка.

По его словам, в ноябре взнос солидарности получили 13 тысяч домохозяйств, которые бесплатно предоставили жилье 35 тыс. беженцам. Для сравнения: в октябре таких семей было более 19 тысяч, а в мае даже более 28 тысяч.

Те, кто предоставляет беженцам жилье бесплатно, могут получить от государства до 9000 крон в месяц за трех или более человек, проживающих вместе с владельцами недвижимости в их домах. Однако, если они полностью предоставили свою квартиру или дом беженцам и не живут с ними, они могут получить от государства до 15 тысяч крон за пять и более человек.

Эти выплаты должны были закончиться 31 декабря 2022 года, однако глава Минтруда Юречка предложил отсрочку до конца марта 2023 года, хотя Минфин был против. Затраты на выплату пособия в первом квартале 2023 года составят более полумиллиарда крон, однако в государственном бюджете на следующий год это не учтено.

«Условия не изменятся в течение первого квартала. Но с 1 апреля - после согласования с МВД и представителями регионов - мы рассчитываем включить в состав солидарных хозяйств собственников из числа юридических лиц, которые смогут обеспечить жильем украинских беженцев на таких же условиях. Для нас это важный шаг, чтобы постепенно выводить этих людей из общежитий и аварийного жилья», — сказал Юречка.

По его словам, переселение из общежитий, пансионатов или гостиниц обойдется дешевле. «Мы также определенным образом ужесточим критерии для выплаты финансовой поддержки, чтобы было четко обозначено, что такое размещение в первую очередь предназначено для людей из уязвимых групп», — добавил он.

Всего в МВД на начало декабря зарегистрировано 465 058 украинцев, получивших временную защиту в Чехии. По экспертным оценкам, примерно 20% беженцев уже вернулись домой.

Источник: seznamzpravy.cz



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