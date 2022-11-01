Жертва роста цен. В Праге закрывают кинотеатр «Атлас» — сегодня последний сеанс

Кинотеатр «Атлас» объявил о неожиданном закрытии на своей странице в Facebook во вторник, 20 декабря.
«Расходы на отопление и освещение растут. Это также одна из причин, почему мы не нашли общий язык с владельцем. Мы закрываемся, но это не наше решение», — сказал директор Ондржей Трантина и уточнил, что контракт не был продлен владельцем здания.
В пятницу люди могут попрощаться с кинотеатром, посмотрев чешский фильм «Рождественская история», комедию «Треугольник печали», рождественский боевик «Безумная ночь» или ленту «Аватар: Путь воды».
Источник: prazska.drbna.cz
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