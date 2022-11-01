Где учиться в Чехии, чтобы зарабатывать 150 000 крон в месяц? Высшая школа экономики вошла в престижный рейтинг

Учебная программа CEMS в Высшей школе экономики (VŠE) оказалась единственной чешской программой в рейтинге Financial Times, сравнивающем университеты по финансовому успеху выпускников. Выпускники VŠE зарабатывают в среднем 150 000 крон в месяц.

Престижный международный рейтинг образовательных программ составляется британским изданием Financial Times по нескольким критериям. Главный из них — то, что интересует большинство студентов и их родителей, — зарплаты выпускников, особенно через три года после окончания вуза, и их должности в компаниях.

Те, у кого есть диплом по программе, которая известна под аббревиатурой CEMS (магистр международного менеджмента на факультете делового администрирования VŠE), зарабатывают в среднем 150 000 крон в месяц и чаще всего занимают должности в сфере международного маркетинга или работают в крупных консалтинговых фирмах. В рейтинге этого года школа заняла 25-е место из 100 университетов мира.

«Другие важные факторы — это, например, уровень интернационализации, то есть сколько иностранцев в студенческой группе, насколько диверсифицирован преподавательский состав, сколько в нем женщин и т. д.», — говорит Ладислав Тылл, академический директор CEMS и заместитель декана по международным связям факультета делового администрирования Высшей школы экономики.

Лидер рейтинга — Университет Санкт-Галлена в Швейцарии. Если средний заработок выпускника VŠE — около 75 000 долларов в год, то у выпускников швейцарского вуза заработок составляет порядка 130 000 долларов, говорит Тылл.

Пражская программа, ориентированная на международный менеджмент, обучает лидеров, которые будут работать на руководящих должностях в многонациональных компаниях или открывать собственный бизнес. За один год по ней обучается примерно 40 человек, и школа отбирает их по более строгим критериям, чем это принято в отечественных вузах.

«У нас есть свои требования к студентам. Мы довольно строго относимся к тому, кого мы принимаем. Студент должен продемонстрировать отличное знание английского языка, мы оцениваем заслуги, а также другую его деятельность, например, занимается ли он волонтерской работой», — перечисляет Ладислав Тылл.

В Праге по данной программе учатся люди примерно 20 национальностей. Половину составляют чехи и словаки, следующую большую группу — немцы. Они ежегодно платят за обучение 3 800 евро, и в следующем году плата вырастет до 5 000 евро.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день