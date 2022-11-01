Бензин в Чехии самый дешевый за последние 11 месяцев

​Цены на топливо на заправках в Чехии продолжают снижаться. Бензин Natural 95 сейчас самый дешевый за одиннадцать месяцев, он стоит в среднем 36,14 кроны за литр. Средняя цена дизельного топлива самая низкая с конца февраля — 37,69 кроны. Об этом свидетельствуют данные CCS, которая отслеживает цены.

Бензин и дизель постепенно дешевеют со второй половины октября, когда средняя цена Natural 95 составляла почти 43 кроны за литр, а дизельного топлива – более 47,30 кроны за литр.

Самый дешевый бензин в настоящее время заправляют водители в Карловарском крае, где литр Natural 95 стоит в среднем 35,51 кроны. Дизельное топливо наиболее дешево в Устецком крае, где литр продается в среднем за 37,27 кроны. И наоборот, заправочные станции в Праге предлагают самое дорогое топливо, где литр Natural 95 стоит в среднем 37,37 кроны. Дизельное топливо в столице стоит в среднем 38,78 кроны за литр.

На медианную заработную плату водители в настоящее время покупают больше топлива, чем в период с 2016 по конец 2019 года, говорит аналитик компании Finlord Борис Томчак.

«Дизель и бензин на прошлой неделе продолжали дешеветь, но темпы постепенно замедляются», — прокомментировал аналитик Purple Trading Петр Лайсек. В течение трех из последних семи дней цены на топливо даже выросли, отметил он. По его словам, причиной продолжающегося падения цен на топливо стала сильная крона, которая сглаживает негативные явления на рынках.

Аналитик XTB Йиржи Тылечек не ожидает значительных движений цен на бензин и дизельное топливо на АЗС в ближайшие дни, однако, по его словам, может преобладать небольшой рост в ответна более высокие цены на нефть и оптовые цены на топливо. По его мнению, крона в последние недели стабилизировалась и поэтому не оказывает существенного влияния на закупочные цены на топливо в Роттердаме. Самым большим риском для роста цен на топливо сейчас является сокращение экспорта нефти из России. Здесь, по его мнению, важно, смогут ли другие производители компенсировать этот дефицит.

В уходящем году цены на топливо в Чехии выросли до исторического максимума, на это повлияло и российское военное вторжение в Украину. Бензин Natural 95 был самым дорогим на рубеже июля и августа, когда его средняя цена была близка к 48 кронам за литр. Цена дизельного топлива достигла своего максимума в середине марта, когда литр стоил в среднем почти 49,60 кроны.

Источник: ceskatelevize.cz

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