Мэрия Праги представит предложение о покупке Йиндржишской башни

​Администрация Праги сделает предложение о покупке Йиндржишской башни (Jindřišská věž). Цена будет определена позже. Около 30 потенциальных покупателей сейчас интересуются памятником в центре мегаполиса. По данным Пражского архиепископства, некоторые готовы заплатить более 100 млн крон. Это примерно на треть больше, чем первоначально запрашивала церковь.

Как уже сообщал 420on, Пражское архиепископство в ноябре этого года выставило на продажу Йиндржишскую башню в центре столицы за 75 млн крон. Башня является памятником, внесенным в Список культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Пражское архиепископство обещает направить полученные деньги на церковное образование и благотворительность.

«Есть много качественных партнеров, в том числе несколько банков и сама Прага, чему я счастлив, потому что, конечно же, Прага должна быть заинтересована в таком редком памятнике», — говорит Ян Балик, викарий Пражского архиепископства.

«Мы хотим отправить предложение, но не хотим называть его сумму ввиду конкурентной среды. У нас возник ряд вопросов, которые в основном касаются договора с нынешним арендатором, а также сделанных им инвестиций», — говорит представитель мэрии Праги Вит Хофман.

По этой причине мэрия запросила дополнительные документы. Предложения можно подавать до 8 января. Из-за большого количества заинтересованных лиц продажа башни, скорее всего, будет проходить в несколько этапов. Имя нового владельца архиепископство ориентировочно объявит в первой половине следующего года.

Сегодня на 10 этажах башни расположены сувенирный магазин, whisky room, галерея и постоянная выставка. Башня также используется для проведения культурных мероприятий, экспозиций, авторских чтений, театральных и музыкальных представлений. На 7-м и 8-м этажах здания расположен ресторан Zvonice, частью интерьера которого является колокол Мария (1518 год), а на последнем этаже — смотровая площадка.

В течение 2023 года Пражское архиепископство также продаст отель Clara Futura в Долни-Бржежанах.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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