Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Мэрия Праги представит предложение о покупке Йиндржишской башни

Мэрия Праги представит предложение о покупке Йиндржишской башни

Партнер рубрики:
Kochy
30 декабря
10:19
171
​Администрация Праги сделает предложение о покупке Йиндржишской башни (Jindřišská věž). Цена будет определена позже. Около 30 потенциальных покупателей сейчас интересуются памятником в центре мегаполиса. По данным Пражского архиепископства, некоторые готовы заплатить более 100 млн крон. Это примерно на треть больше, чем первоначально запрашивала церковь.

Мэрия Праги представит предложение о покупке Йиндржишской башни

Как уже сообщал 420on, Пражское архиепископство в ноябре этого года выставило на продажу Йиндржишскую башню в центре столицы за 75 млн крон. Башня является памятником, внесенным в Список культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Пражское архиепископство обещает направить полученные деньги на церковное образование и благотворительность.

«Есть много качественных партнеров, в том числе несколько банков и сама Прага, чему я счастлив, потому что, конечно же, Прага должна быть заинтересована в таком редком памятнике», — говорит Ян Балик, викарий Пражского архиепископства.

«Мы хотим отправить предложение, но не хотим называть его сумму ввиду конкурентной среды. У нас возник ряд вопросов, которые в основном касаются договора с нынешним арендатором, а также сделанных им инвестиций», — говорит представитель мэрии Праги Вит Хофман.

По этой причине мэрия запросила дополнительные документы. Предложения можно подавать до 8 января. Из-за большого количества заинтересованных лиц продажа башни, скорее всего, будет проходить в несколько этапов. Имя нового владельца архиепископство ориентировочно объявит в первой половине следующего года.

Сегодня на 10 этажах башни расположены сувенирный магазин, whisky room, галерея и постоянная выставка. Башня также используется для проведения культурных мероприятий, экспозиций, авторских чтений, театральных и музыкальных представлений. На 7-м и 8-м этажах здания расположен ресторан Zvonice, частью интерьера которого является колокол Мария (1518 год), а на последнем этаже — смотровая площадка.

В течение 2023 года Пражское архиепископство также продаст отель Clara Futura в Долни-Бржежанах.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – Почему у чехов «красный живот»? ИГРА: 10 чешских слов (2-й выпуск)

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
22 ноября
19:38
1956
Общество
Мэр Праги Зденек Гржиб узнал о продаже Йиндржишской башни из СМИ
Assets
21 ноября
13:47
1886
Общество
Йиндржишская башня в Праге выставлена на продажу за 75 млн крон
Assets
26 октября
11:41
1242
Общество
Стиральная машина пропала. Ночью кто-то перекрасил пьедестал статуи красноармейца в Литомержице
Assets
25 октября
19:57
1808
Общество
В Чехии неизвестный повредил статую красноармейца, разрисовав пьедестал под стиральную машину
Последние новости:
Assets
30 декабря
11:50
86
Экономика
Чешские компании смогут участвовать в создании безопасного спутникового интернета в ЕС
Assets
30 декабря
09:00
384
Экономика
Бензин в Чехии самый дешевый за последние 11 месяцев
Assets
30 декабря
08:46
335
Коронавирус
Лекарства от коронавируса появятся во всех аптеках Чехии с января
Assets
29 декабря
21:21
1374
Общество
В Узбекистане 19 детей умерли после отравления индийским сиропом от кашля
Assets
29 декабря
19:59
1536
Экономика
Где учиться в Чехии, чтобы зарабатывать 150 000 крон в месяц? Высшая школа экономики вошла в престижный рейтинг
Assets
29 декабря
17:33
597
Коронавирус
Чехия инициировала переговоры о ситуации с коронавирусом в Китае на уровне ЕС
Assets
29 декабря
16:54
357
Общество
В Чехии больница отправляет SMS-сообщение донорам, когда их кровь кому-то помогает
Assets
29 декабря
18:43
506
Общество
Как в Чехии вернуть неподходящий новогодний подарок?
Assets
29 декабря
13:46
651
Экономика
В следующем году в Чехии у 875 000 водителей истекает срок действия водительских прав
Assets
29 декабря
17:05
2093
Общество
Почему в этом году в Праге не будет фейерверков и даже видеомэппинга?


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Украина
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы