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Туристы штурмом берут Пражскую библиотеку — соцсети сделали книжный столб хитом

Туристы штурмом берут Пражскую библиотеку — соцсети сделали книжный столб хитом

Партнер рубрики:
Kochy
30 декабря
17:18
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​На этой неделе перед центральным зданием Муниципальной библиотеки в Праге выстраиваются очереди туристов, интересующихся так называемой Idioma, представляющей собой колонну из 8000 книг, расположенную в фойе. Она была создана словацким художником Матеем Крэном и находится в здании на Марианской площади с 1998 года. Пресс-секретарь библиотеки Ленка Ганзликова считает, что беспрецедентный интерес к ней связан с влиянием социальных сетей, где обсуждается данный экспонат.

Туристы штурмом берут Пражскую библиотеку — соцсети сделали книжный столб хитом

По словам пресс-секретаря, уже на прошлой неделе число людей, пришедших посмотреть на инсталляцию Крена, начало увеличиваться. Со вторника, 27 декабря, их количество выросло настолько, что перед зданием выстраивается очередь, особенно во второй половине дня. «Я думаю, что это определенно связано с социальными сетями», — сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что беспрецедентный интерес туристов требует принятия организационных мер. Сотрудникам приходится перенаправлять большое количество людей, учитывая, что в фойе находятся касса и вход в библиотеку. Но пока библиотека работает в обычном режиме. Пресс-секретарь также отметила, что Idioma — не единственный художественно ценный элемент, который можно увидеть в здании, построенном в конце 20-х годов прошлого года.

Библиотека, учрежденная столицей, в прошлом году имела 44 филиала и три передвижные библиотеки, так называемые библиобусы. Это крупнейшая публичная библиотека Чехии по количеству читателей и выданных абонементов. Его библиотечный фонд является третьим по величине в Чешской Республике после Национальной библиотеки и Моравской государственной библиотеки в Брно.

Источник: novinky.cz



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