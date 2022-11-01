Критический год в истории Škoda: компания начала радикальную экономию

«2022 год, безусловно, был наиболее критическим в истории Škoda — по крайней мере в современной», — говорит Мартин Ян, член правления Škoda Auto по продажам и маркетингу.

Пандемия коронавируса, а затем война в Украине привели к росту цен на ресурсы (то есть энергию, комплектующие и материалы), удорожанию финансирования и разрушению логистической цепочки. Это отразилось и на крупнейшем чешском автопроизводителе Škoda Auto. Перебои останавливали производство, продажи упали.

«Если бы у нас были все компоненты, мы могли бы продать на 20–30% больше автомобилей за год. Мы в основном производили оперативно — в зависимости от того, сколько деталей было. Мы постарались максимально укомплектовать некомплектные автомобили, чтобы в конце года их было меньше 20 000», — говорит Мартин Ян, добавляя, что до сих пор случаются простои, особенно с компонентами, содержащими какой-то чип. Это, например, блоки управления подушками безопасности, камерами в автомобилях или вспомогательными системами.

Даже в декабре производство еще не было запущено на 100%, и, по словам топ-менеджера Škoda Auto, сложности сохранятся и в первом квартале 2023 года. Но он верит в перелом. «Я надеюсь, что война в Украине закончится в 2023 году, что могло бы решить большую часть наших проблем. И я надеюсь, что удастся найти решение проблемы высоких цен на энергоносители», — добавляет Ян.

За весь 2022 год автомобильная компания рассчитывает продать от 730 000 до 750 000 автомобилей. В 2021 году было продано более 800 000 автомобиле, а неконсолидированная чистая прибыль превысила 22,4 млрд крон.

«Мы рассчитываем сохранить экономический результат на аналогичном уровне, но это произойдет за счет очень радикальных мер экономии и максимальной эффективности», — говорит Ян, добавляя, что компания не рассматривает увольнения.

По его словам, из-за текущей экономической ситуации спрос на автомобили снизится. Однако это не должно быть большой проблемой.

«У Škoda всегда было больше спроса, чем производственных мощностей, поэтому даже если будет некоторое охлаждение, мы сможем заполнить наши производственные мощности», — говорит Ян, добавляя, что на данный момент клиенты ждут свой автомобиль в среднем полгода. А такие модели, как Octavia или Enyaq, можно ожидать и дольше года.

«В настоящее время у нас около 440 000 отложенных заказов. Это довольно большое число. У нас есть заказы как минимум до середины следующего года», — говорит Мартин Ян.

Все автомобильные компании сейчас сталкиваются с проблемой перехода на электромобили. Škoda Auto недавно объявила, что в ближайшие годы хочет инвестировать около 5,6 млрд крон в эту сферу. К 2026 году компания выпустит три новые полностью электрические модели, а к 2030 году, согласно производственному плану, представит еще больше.

«Это зависит от наших инвестиционных возможностей, но я предполагаю, что примерно к 2030 году у нас будет около семи-восьми электрических моделей», — добавляет Ян. Однако не все они будут производиться в Чешской Республике.

«В концерне Volkswagen разные модели уже производятся на разных заводах: например, некоторые модели Seat в Чехии, а новый Superb будет производиться в Братиславе. Логично, что некоторые из наших электрических моделей будут производиться в других странах», — говорит топ-менеджер.

По словам Яна, рынок электромобилей развивается более динамично, чем ожидала компания. «Что касается Enyaq, мы будем продавать в два раза больше, чем можем сегодня производить», — говорит Ян. Однако остается под вопросом, как сокращение субсидий повлияет на будущие продажи.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи

YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день