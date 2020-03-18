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Продажи подержанных автомобилей в Чехии в прошлом году упали на 10%

Продажи подержанных автомобилей в Чехии в прошлом году упали на 10%

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
23 января
16:55
191
Продажи подержанных автомобилей в Чехии в прошлом году упали на 10,4% — до 661 000 автомобилей. На продажи повлияла высокая инфляция, которая вызвала падение спроса во второй половине года.

Продажи подержанных автомобилей в Чехии в прошлом году упали на 10%

Некоторые дилеры наблюдали падение интереса к подержанным автомобилям более чем на 30% осенью, когда ситуация была наиболее сложной.

Со снижением интереса к подержанным автомобилям импорт также замедлился. Небольшой спад начался в мае, но с июля процент снижался в годовом исчислении каждый месяц более значительно, и, за исключением августа, было импортировано меньше всего автомобилей с 2014 г. Это следует из анализа компании Cebia.

В прошлом году в Чехию было ввезено 161 186 подержанных легковых автомобилей, что на 13,2% меньше, чем в предыдущем году. Их средний возраст также увеличился на 0,4 года до 10,8 лет.

Цена на подержанный автомобиль выросла в годовом исчислении, но не так сильно, как инфляция, из-за более низких процентов во второй половине года. Средняя цена подержанных легковых автомобилей, проданных в прошлом году, выросла на 11,2% по сравнению с предыдущим годом с 259 000 крон до 288 000 крон. Рост цен начал замедляться с середины года, когда некоторые модели стали немного дешеветь.

Средний пробег сократился больше всего за последние годы (на 8 000 — до 148 000 км). Средний пробег увеличивает цену среднего автомобиля на 20%, и такая же сумма требуется в последующие годы для непредвиденного ремонта и обслуживания, связанного с большим пробегом.

Доля проданных подержанных автомобилей с указанным чешским происхождением снизилась с 47,4% до 45,1% по сравнению с прошлым годом. Доля проданных автомобилей немецкого происхождения также значительно снизилась. Если годом ранее 26,2% автомобилей были итальянского, австрийского или бельгийского происхождения, то в прошлом году их доля составила 20,5%.

С точки зрения цвета, серые автомобили были самыми распространенными на рынке, их доля составила 20,7%. В прошлом году впервые доля дизельных автомобилей упала ниже 50% рынка. Их доля снизилась на три процентных пункта по сравнению с прошлым годом и составила 49,2%. Доля бензиновых автомобилей увеличилась на три пункта.

Что касается моделей, то на рынке снова доминировала Skoda Octavia, которая, хотя и немного снизилась с 10,9% до 9,3%, все же отстояла свою первую позицию с большим отрывом. Доля десяти самых продаваемых моделей в прошлом году снизилась с 34,9% до 32,3%.

Источник: novinky.cz

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