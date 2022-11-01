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ФОТО: в Праге на трамвайных путях автомобиль врезался в светофор и перевернулся

ФОТО: в Праге на трамвайных путях автомобиль врезался в светофор и перевернулся

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
24 января
13:22
39
Легковой автомобиль оказался на крыше на трамвайных путях на улице Аргентинска возле станции метро "Влтавска" в Праге 7.

ФОТО: в Праге на трамвайных путях автомобиль врезался в светофор и перевернулся

Водитель резко повернул руль, врезался в светофор, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии пострадали три человека, которые были доставлены в больницу врачами скорой помощи. 

Пожарные передали трех пострадавших на попечение службы скорой помощи и совместно с полицией и коллегами из пражской Транспортной компании работали над устранением последствий аварии. Движение трамваев в обоих направлениях было остановлено. Аварийный автомобиль поставили на колеса при помощи крана Пражской транспортной компании.

По словам пресс-секретаря полиции Виолеты Сириштявовой, обстоятельства происшествия расследуются сотрудниками дорожной полиции.

Источник: prazsky.denik.cz

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