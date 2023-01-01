Škoda Auto в Чехии ограничивает производство, отменяя некоторые смены на заводе

Об этом сообщил профсоюз Kovo MB в своем еженедельном журнале Škodovácký odborář. В Квасинах завод работает без ограничений.
«Ситуация на производстве снова ухудшается после оптимистичных первых недель этого года», — пишет издание, заявляя, что с 30 января производство на заводе MB I, где производятся новые автомобили Octavia и Enyaq, будет работать только в четыре утренние смены со вторника по пятницу, а все остальные смены отменяются.
С этим ограничением связаны и смены в сварочном цехе MB I, где действует такой же режим, и это коснется и покрасочного цеха MB B. На этой неделе там будет всего три утренних смены. На заводе MB II, где производятся автомобили Fabia, Scala и Kamiq, в понедельник были отменены все три смены, но производство продолжится до конца недели.
Škoda также отменяет смены на заводе в Врхлаби, где действует 20-сменный режим сборки коробок передач и механообработки. Производство там остановится в 18:00 в четверг до понедельника, 6 февраля, также в 18:00. Напротив, производство в Квасинах продолжит работу без ограничений.
«Профсоюзы Kovo вновь договорились о компенсации пострадавшим работникам в размере 80% от средней заработной платы, то есть примерно в размере дневного заработка», — заверили профсоюзы.
Завод Toyota в Колине уже объявил на прошлой неделе, что в феврале остановит производство из-за нехватки компонентов. Последняя смена запланирована на вторник.
Источник: novinky.cz
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