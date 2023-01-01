Автобазар в Чехии задолжал людям миллионы за роскошные автомобили

​Клиенты продали свои автомобили стоимостью более 1 миллиона крон через пражский автосалон Premium Cars, но обещанных денег ждали месяцами. Полиция уже расследует дело.

Клиенты автосалона Premium Cars в Праге, который специализируется на автомобилях премиум-класса, уже много месяцев ждут получения оплаты за продажу своих автомобилей. Кто-то получил только часть денег, кто-то вообще ничего.

Якуб Гора из Оломоуца подписал договор комиссионной продажи с автодилером 2 мая прошлого года, и дилер начал предлагать его Audi Q7 по заранее согласованной цене в 1,3 миллиона крон. Впоследствии г-н Гора согласился на скидку в 100 000 крон, когда через три недели автодилер сообщил ему, что у них есть покупатель, который купит его машину за 1,2 миллиона крон.

Согласно инструкции, он выставил счет оператору автосалона 27 мая прошлого года и стал ждать деньги, которые он должен был получить в течение 30 дней по договору. Но деньги так и не пришли. Тогда он решил воспользоваться приложением для отслеживания местоположения, которое у него все еще было активным, чтобы увидеть, где в данный момент находится его машина.

«Я узнал, что машина уехала с базара еще до того, как я выставил накладную, и в следующие два дня она уже была в Украине. При этом в автосалоне мне сказали, что покупатель еще не заплатил им за машину, и поэтому они не могут отправить деньги», — поясняет Якуб Гора.

«В июле мы обменялись около сотни сообщений и десятков телефонных звонков. На тот момент уже были какие-то отговорки бухгалтера, что она неправильно ввела платеж в систему, потом отправила на другой счет и так далее», — добавляет Гора.

В конце концов ему постепенно удалось получить 700 000 крон из автосалона меньшими суммами. Но в конце ноября выплаты прекратились. И в тот момент они все еще были должны г-ну Хоро полмиллиона крон от покупной цены автомобиля.

Адвокат Владимир Яшек имеет аналогичный опыт. Компания, которую он представляет, продала Land Rover за 1,7 миллиона долларов через Premium Cars в августе прошлого года. "Это была не комиссионная продажа. Было решено, что автосалон купит автомобиль напрямую и заплатит за него покупную цену в течение месяца», — говорит Яшек. Но этого не произошло. Сначала Premium Cars, отправил только 147 000 крон, а потом еще 147 000. С тех пор денег нет.

«Договор купли-продажи предусматривал так называемое сохранение права собственности, что означает, что до тех пор, пока покупатель не уплатит всю покупную цену, транспортное средство остается во владении продавца. Так что машина по-прежнему принадлежит нашему клиенту. Однако, когда он потребовал информацию о том, где находится машина, ему сказали, что ею кто-то управляет. Когда он захотел его увидеть, ему сказали, что это невозможно», — добавляет адвокат Яшек.

Premium Cars управляется компанией Via Vespania с 2010 года, управляющим директором и единственным владельцем которой является Йозеф Прикнер. На сайте они хвастаются индивидуальным подходом к клиентам и полным сервисом. Их сайт все еще работает, и продавцы реагируют на спрос.

Когда Seznam Zprávy вместе с Якубом Горой посетили автосалон в пражском Бубенче, помещение было полупустое. «Ярлыки отклеены, таблички отсутствуют. В последний раз, когда я был здесь, там было полно машин, диванов и телевизоров», — удивленно говорит Якуб Гора.

На первый взгляд кажется, что автосалон на улице Папиренска в Праге 6 исчез. Пустые офисы, облупившиеся вывески с названием базара, ни одной машины на парковке перед зданием.

Однако во время личного визита на объект выяснилось, что автосалон просто перегнал свои автомобили на соседнюю парковку. Там лично присутствовал директор Йозеф Прикнер. Когда Якуб Гора начал расспрашивать г-на Прикнера об остальных деньгах, тот начал оправдываться.

«Приветствую вас, а вы здесь?» — спросил удивленный Прикнер. — «Я пришел за деньгами», — ответил Хора. «Это мило, но сегодня их не будет», — сказал Прикнер, пытаясь побыстрее закончить разговор, сказав, что он решает этот вопрос с адвокатом мистера Хора, что они пришлют деньги, и что у него нет времени на личную встречу с ним сейчас. Он также не захотел отвечать на вопросы редактора Seznam Zpráv. «Я вообще не обязан вам отвечать», — сказал Прикнер, садясь в машину и уезжая. Через пять дней Якуб Гора получил 25 000 крон от Premium Cars, а потом еще 50 000. На сегодняшний день он должен ему «всего» 425 000 крон.

Редакция Seznam Zprávy находится в контакте с тремя другими клиентами, которые получили лишь небольшую часть денег за свои автомобили или вообще ничего. Из них один уже получил действующее исполнительное право на сумму 1,7 миллиона крон. Шесть клиентов также подали заявление о возбуждении уголовного дела. "Дело находится в ведении пражской полиции и в настоящее время находится на стадии рассмотрения. Поэтому предоставить какую-либо дополнительную информацию невозможно», — заявил пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштьова.

Источник: seznamzpravy.cz