ФОТО: в Чехии тысячи людей стояли в многочасовой очереди, чтобы получить специальную банкноту Центробанка

Тысячи людей с утра 8 февраля часами стояли в очереди перед пражским отделением Чешского национального банка (ЧНБ), чтобы получить специальную банкноту номиналом 1 000 крон к 30-летию создания чешской валюты.

Желающие могут приобрести банкноту, которая будет действительна и в обычных деловых операциях, в кассах Центрального банка в Праге, Ческе-Будеевице, Пльзене, Усти-над-Лабем, Градце-Кралове, Брно и Остраве. В обращение выпущено 200 000 специальных банкнот.

Надпечатка расположена на лицевой стороне банкноты и состоит из логотипа ЧНБ, посвященного 30-летию банка, и мотива, который основан на оригинальной гравюре марки номиналом 1 000 крон, хранящейся в техническом архиве Государственной типографии ценностей. В 1993 году марками были отмечены оригинальные чехословацкие банкноты, которые использовались до тех пор, пока не были напечатаны чешские банкноты.

Пражское отделение ЧНБ открылось в 7:30 в среду, и уже в это время перед ним стояла примерно километровая очередь. Некоторые люди сказали, что ждали всю ночь, несмотря на сильный мороз.

Очередь также образовалась перед отделением ЧНБ в Остраве. Люди стоят здесь уже несколько часов. Они считают, что через несколько лет банкнота будет стоить гораздо больше, чем сейчас. Некоторые принесли с собой стулья и напитки.

Банкнота номиналом 1 000 крон, выпущенная в среду, стала второй банкнотой с надпечаткой, выпущенной ЧНБ. В 2019 году банк выпустил в обращение банкноту номиналом 100 крон с надпечаткой логотипа 100-летия введения чехословацкой короны. Эти банкноты также вышли тиражом в 200 000 штук.

«Эта купюра была очень желанной, поэтому мы решили повторить выпуск», — сказал Ян Майер, директор Департамента денежного обращения и защиты плательщиков ЧНБ. По его словам, в первую очередь купюра предназначена для широкой публики, но есть интерес и у коллекционеров.

Источник: novinky.cz

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