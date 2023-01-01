В Праге началось строительство троллейбусной линии до аэропорта

В пражском районе Велеславин началось строительство троллейбусной линии до аэропорта имени Вацлава Гавела в Рузине. Работы займут около 15 месяцев и обойдутся в 354,5 млн крон.

На части маршрута троллейбусы будут подключены к проводам, на части — использовать аккумуляторы. Строительство троллейбусной линии в аэропорт имени Вацлава Гавела станет частью проекта электрификации автобусного маршрута № 119.

Новый маршрут будет введен весной 2024 года. Троллейбусная линия начнется у автовокзала на Надражи Велеславин и пройдет по улице Европска, а затем по улице К Летишти, где закончится перед кольцевой развязкой у Терминала 3. В направлении города троллейбусы будут подключаться к линии на остановке Терминал 3, и линия будет идти непрерывно до автовокзала в Велеславине.

Протяженность линии составит 11,6 километра. Работы для DPP будет выполнять компания Elektrizace železnic Praha. В конце прошлого года транспортная компания запустила троллейбус из Палмовки в Мишковице и планирует электрифицировать линии на левом берегу Влтавы.

Стоимость строительства составляет 354,5 млн крон. DPP рассчитывает начать пробную эксплуатацию второй современной троллейбусной линии в Праге в начале 2024 года.

Маршрут будут обслуживать троллейбусы большой вместимости с рабочим названием Škoda-Solaris 24m. Первые из 20 заказанных единиц должны появиться в Праге в конце этого года.

Источник: zdopravy.cz

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