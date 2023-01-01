Чехия хочет расторгнуть договоры с Россией о безвозмездной аренде земли

Чехия хочет расторгнуть долгосрочные договоры с Россией о бесплатной аренде земли, на которой стоят ее здания. Материал МИД обсудит правительство на следующей неделе. Кроме того, чиновники намерены взыскать с российской стороны арендную плату. Российская Федерация владеет десятками объектов недвижимости в Чехии и продолжает сдавать многие из них в аренду.

Россияне владеют прибыльной недвижимостью, например, в Праге 6 или Йеванах, большая часть которых находится на чешской государственной земле. Договоры аренды были заключены после советского вторжения в 1968 году. «Мы направляем в правительство материалы, которые отменяют около девяти постановлений правительства Чехословакии, безвозмездно предоставлявших Советскому Союзу эти участки земли», — заявил заместитель министра иностранных дел Мартин Дворжак.

Примером русской постройки на чешской государственной земле является комплекс на улице Швайгерова в Праге 6. По назначению он относится непосредственно к канцелярии президента РФ. Это охраняемый комплекс, на момент прибытия сотрудников КТ охранники установили камеру на площадке перед зданием. Чехию беспокоит тот факт, что здания на земле, которой россияне пользуются бесплатно, сдаются в коммерческую аренду.

Арендатор из Узбекистана рассказал сотрудникам чешского телевидения, что платит четыре тысячи крон в месяц за аренду, другие утверждают, что им не разрешают говорить об обстоятельствах аренды: «Я не могу этого сказать, это между нами».

«Правительство отменит решения, которые они предоставляют бесплатно. В результате можно будет оплатить все претензии на землю, то есть арендную плату, налоги и так далее», — говорит Дворжак.

Представитель ведомства РФ Михаил Саручанов от комментариев для ЧТ отказался. Министерство также хочет проинформировать российскую сторону о требовании уплаты арендной платы. «Мы рассчитаем арендную плату за три года назад», — говорит замминистра.

Москва также должна платить арендную плату за здание возле посольства, которое она называет православным храмом. «Здание сейчас используется русскими или русской общиной в качестве места молитвы, но оно было сдано в эксплуатацию как автосалон, автомастерская», — отмечает мэр Праги 6 Ондржей Коларж (TOP 09). Здесь проходят богослужения православной церкви Московской епархии.

В настоящее время Российской Федерации принадлежит около пятидесяти зданий в Праге. Большинство из них расположены в районах Стршешовице или Бубенеч..

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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