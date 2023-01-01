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Виньетки в Чехии подорожают

Виньетки в Чехии подорожают

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Новости 420on
19 февраля
14:45
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​Виньетки в Чехии станут дороже, заявил министр транспорта Мартин Купка (ODS) в эфире CNN Prima News. По его словам, это необходимо для дальнейших инвестиций. Новые цены он не назвал, но ранее допускал возможность ежегодной индексации цен в связи с инфляцией. Также Чехия планирует ввести однодневные виньетки для проезда по платным дорогам.

Виньетки в Чехии подорожают

«Их цена не менялась более десяти лет. Затраты на текущий ремонт автомобильных дорог растут, как и размер инвестиций. И все это вместе, к сожалению, означает удорожание», — сказал Купка.

По словам министра, повышение цен необходимо в связи с расширением сети автомобильных дорог. В то же время доходы от виньеток нужны государству для дальнейших инвестиций в транспортную инфраструктуру. Насколько подорожают виньетки, пока неясно. В предыдущие недели Купка упоминал о так называемой австрийской модели, когда цена меняется ежегодно в зависимости от инфляции.

Наряду с этим министерство готовит новую однодневную виньетку. Она станет дополнением к существующим годовым, месячным и десятидневным купонам. Европейская директива предусматривает запуск однодневной виньетки на всей территории ЕС. Купка не сообщил, сколько будет стоить новая марка и когда она поступит в продажу. Согласно более ранним сообщениям, это может произойти в 2026 году.

Сейчас годовая виньетка стоит 1 500 крон, тридцатидневная — 440 крон, десятидневная — 310 крон.

В прошлом году в Чешской Республике было продано около 7,26 млн электронных виньеток на общую сумму 5,77 млрд крон. Количество проданных марок увеличилось на 26%.

Источник: novinky.cz

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