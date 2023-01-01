Виньетки в Чехии подорожают

«Их цена не менялась более десяти лет. Затраты на текущий ремонт автомобильных дорог растут, как и размер инвестиций. И все это вместе, к сожалению, означает удорожание», — сказал Купка.
По словам министра, повышение цен необходимо в связи с расширением сети автомобильных дорог. В то же время доходы от виньеток нужны государству для дальнейших инвестиций в транспортную инфраструктуру. Насколько подорожают виньетки, пока неясно. В предыдущие недели Купка упоминал о так называемой австрийской модели, когда цена меняется ежегодно в зависимости от инфляции.
Наряду с этим министерство готовит новую однодневную виньетку. Она станет дополнением к существующим годовым, месячным и десятидневным купонам. Европейская директива предусматривает запуск однодневной виньетки на всей территории ЕС. Купка не сообщил, сколько будет стоить новая марка и когда она поступит в продажу. Согласно более ранним сообщениям, это может произойти в 2026 году.
Сейчас годовая виньетка стоит 1 500 крон, тридцатидневная — 440 крон, десятидневная — 310 крон.
В прошлом году в Чешской Республике было продано около 7,26 млн электронных виньеток на общую сумму 5,77 млрд крон. Количество проданных марок увеличилось на 26%.
Источник: novinky.cz
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook