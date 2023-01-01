В Чехии увеличат штраф за парковку автомобиля, блокирующего движение трамвая

​Водители автомобилей, блокирующие трамваи из-за неправильной парковки, будут оштрафованы на сумму до 10 000 крон, если парламент примет соответствующую поправку к закону о дорогах. Плохая парковка, ограничивающая трамвайное движение, является большой проблемой в некоторых городах Чехии. За последний год в Праге произошло почти 400 таких случаев, то есть в среднем больше одного в день. Трамваи сильно опаздывают из-за плохо припаркованных автомобилей.

Есть города, где трамваи ходят в основном по отдельной полосе, а машины мешают им только на перекрестках. Так обстоит дело в Мосте, в значительной степени также в Пльзене или Остраве. С другой стороны, в Праге автомобили и трамваи смешиваются на многих участках, и плохо припаркованная машина означает, что трамвай не может проехать по маршруту длительное время.

Иногда пассажиры могут справиться с этим сами. «Со мной случилось так, что из трамвая вышла пара парней и немного отодвинула машину в сторону», — рассказала машинист трамвая Никола Правдова.

Но в большинстве случаев препятствие на трассах приведет к значительным потерям. Когда водителя такого транспортного средства нет рядом, это означает, что трамвай останавливается, иногда даже на час.

Однако водитель, который оставляет свою машину так, что она мешает путям, не несет такие большие расходы, как транспортная компания. «На месте водителю грозит штраф до 2 000 крон. Административный орган может наложить штраф в размере от 1 500 до 2500 крон», — резюмировала действующие правила пресс-секретарь пражской городской полиции Ирена Сейфертова.

Поправка, меняющая форму балльной системы и размер некоторых штрафов, предусматривает существенное ужесточение наказания и за это правонарушение. Новый штраф должен составлять до 3500 крон на месте и 10 000 крон в административном порядке.

«Предложение милосердное. Мы надеемся, что если мы повысим осведомленность и в то же время будут ужесточены санкции, заблокированных трамваев будет значительно меньше», — отметил Ондржей Лохман (СТАН), председатель транспортного подкомитета Палаты депутатов.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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