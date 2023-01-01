Минсельхоз Чехии: наценка на продукты питания составляет до 200 процентов. Правительство решает эту проблему

Ценами на продовольствие займется межведомственная правительственная группа. Об этом на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства Зденек Некула (KDU-ČSL). Также планируется внести поправки в закон о ценах.

При правительстве создана межведомственная группа, в которую вошли по два представителя от Министерства сельского хозяйства, Министерства финансов, промышленности и торговли, а также представители правительства, Чешской торговой инспекции и Национального экономического совета при правительстве (NERV). Группа будет заниматься решением проблемы высоких цен на продукты питания.

Некула сообщил, что планируется внести изменения в закон о ценах, который является инструментом регулирования цен на продукты питания. Это входит в компетенцию Министерства финансов.

Однако он также добавил, что не хочет нарушать либеральную рыночную среду. «Мы планируем внести поправки в закон о ценах. Наша цель состоит в том, чтобы здесь снова была здоровая конкурентная среда», — сказал он.

Самая сильная организация, представляющая интересы сельского хозяйства, Аграрная палата Чешской Республики, уже давно призывает к тому, чтобы этот закон был реализован на практике, особенно в отношении торговцев.

«Мы не хотим идти по венгерскому пути, где вмешательство в рынок и цены в итоге привело к тому, что Венгрия стала рекордсменом в Европе по росту цен на продукты питания», — сказал ее представитель. Он добавил: «Мы будем искать варианты, обсуждать, двигаться вперед, чтобы здесь была здоровая конкурентная среда».

Первое заседание межведомственной рабочей группы состоится в конце марта. Но результаты, скорее всего, появятся позже.

Министр сельского хозяйства давно обвиняет торговцев в росте цен и призывает их выставлять разумные наценки. В то же время он отмечает, что не хочет искажать свободный рынок и не выступает за регулирование цен.

«На яблоки, картофель или лук торговая наценка составляет 100% или даже 200%, и это совершенно не соответствует действительности», — поясняет он.

Свою последнюю пресс-конференцию по ценам на продукты питания он созвал в конце февраля. Министерство объявило, что подало жалобу в Управление по защите конкуренции в связи с подозрениями о картельном соглашении в случае резкого роста цен на сахар в магазинах. В октябре сахар подорожал с 18 до более чем 30 крон за килограмм. Министр заявил, что наценка в магазинах выросла на 77%, в то время как на сахарных заводах она составила 51%.

Антимонопольное управление пообещало изучить цены на четыре продукта питания по всей вертикали — от фермеров до производителей продуктов и магазинов. Результаты будут известны только через несколько месяцев.

В то же время министерство в конце февраля сообщило населению, что жалобы на завышенные цены на продукты питания можно отправлять на адрес [email protected]. Первые жалобы уже были переданы в соответствующие проверяющие органы. Значительная их часть связана с обманом потребителей, когда магазины якобы объявляют скидку, а на самом деле выставляет завышенную обычную цену.

Источник: seznamzpravy.cz

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