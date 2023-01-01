Чехия изменила свое мнение и хочет дать шанс двигателям внутреннего сгорания для автомобилей

​Правительство Чехии пересмотрело свое мнение и пытается предотвратить фактическое прекращение выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, на что страна согласилась во время председательства в ЕС в прошлом году. Еще одной проблемой является более строгий стандарт выбросов, который должен вступить в силу через два года по предложению Европейской комиссии. Производители предупреждают, что это увеличит стоимость небольших автомобилей на сотни тысяч крон и сделает их недоступными.

«Мне немного жаль, что возражение не появилось на полгода раньше, — сказал депутат Эвжен Тошеновский (ODS). — Остановить это может только Совет ЕС или государства — члены Евросоюза».

Поэтому он считает разумным шагом решение министра транспорта Мартина Купки (ODS) созвать в Страсбурге 20 марта встречу министров государств-членов, у которых есть сомнения по поводу предложенного стандарта выбросов Евро-7 и фактического полного запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.

Речь идет не о полном запрете, а о высоких штрафах за выбросы, которые фактически выведут двигатели внутреннего сгорания из бизнеса.

Купка призывает отложить введение стандарта Евро-7, чтобы автомобили с двигателями внутреннего сгорания, работающими на новом синтетическом топливе, можно было продавать после 2035 года. Оппозиция усиливается благодаря изменению позиции Германии и Италии, двух стран с традиционно сильной автомобильной промышленностью, которые настаивают на исключении для двигателей на синтетическом топливе.

Более строгие ограничения сделают автомобили дорогими

11 стран получили приглашения на встречу. «Они обсудят основные пункты общей позиции по переговорам об изменении стандарта, подтвердил представитель министерства транспорта Филип Медельски.

Регулирование двигателей внутреннего сгорания было принято Советом ЕС в прошлом году, а окончательное утверждение стандарта выбросов первоначально должно было состояться на этой неделе, но затем было отложено на неопределенный срок.

Согласно предложению Комиссии, новый стандарт Евро-7 должен вступить в силу в 2025 году. Купка считает, что нет необходимости ужесточать ограничения, особенно так быстро.

«Прежде всего этот стандарт нанесет вред окружающей среде и пути к сокращению выбросов транспорта. У людей не хватит денег на покупку более дорогих, экологически чистых автомобилей, и они будут дольше эксплуатировать нынешние, менее экологичные», — сказал министр в интервью Právo.

«Кроме того, это станет еще одним ударом по европейской автомобильной промышленности, которая потеряет конкурентоспособность, что приведет к сокращению производства, увольнениям и краху связанных субподрядчиков», — отметил министр.

«Если предложение будет принято в представленном виде, то почти сразу же прекратится выпуск недорогих автомобилей, а остальные станут предметами роскоши и будут недоступны для обычных людей», — добавил он.

Большая проблема заключается в том, что автомобили, работающие на этих видах топлива, будут крайне неэффективными с энергетической точки зрения и очень дорогими в эксплуатации, поскольку производство синтетического топлива связано с использованием очень большого количества энергии, полагают эксперты.

Источник: novinky.cz

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