Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Чехия изменила свое мнение и хочет дать шанс двигателям внутреннего сгорания для автомобилей

Чехия изменила свое мнение и хочет дать шанс двигателям внутреннего сгорания для автомобилей

Партнер рубрики:
Новости 420on
13 марта
12:33
228
​Правительство Чехии пересмотрело свое мнение и пытается предотвратить фактическое прекращение выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, на что страна согласилась во время председательства в ЕС в прошлом году. Еще одной проблемой является более строгий стандарт выбросов, который должен вступить в силу через два года по предложению Европейской комиссии. Производители предупреждают, что это увеличит стоимость небольших автомобилей на сотни тысяч крон и сделает их недоступными.

Чехия изменила свое мнение и хочет дать шанс двигателям внутреннего сгорания для автомобилей

«Мне немного жаль, что возражение не появилось на полгода раньше, — сказал депутат Эвжен Тошеновский (ODS). — Остановить это может только Совет ЕС или государства — члены Евросоюза».

Поэтому он считает разумным шагом решение министра транспорта Мартина Купки (ODS) созвать в Страсбурге 20 марта встречу министров государств-членов, у которых есть сомнения по поводу предложенного стандарта выбросов Евро-7 и фактического полного запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.

Речь идет не о полном запрете, а о высоких штрафах за выбросы, которые фактически выведут двигатели внутреннего сгорания из бизнеса.

Купка призывает отложить введение стандарта Евро-7, чтобы автомобили с двигателями внутреннего сгорания, работающими на новом синтетическом топливе, можно было продавать после 2035 года. Оппозиция усиливается благодаря изменению позиции Германии и Италии, двух стран с традиционно сильной автомобильной промышленностью, которые настаивают на исключении для двигателей на синтетическом топливе.

Более строгие ограничения сделают автомобили дорогими

11 стран получили приглашения на встречу. «Они обсудят основные пункты общей позиции по переговорам об изменении стандарта, подтвердил представитель министерства транспорта Филип Медельски.

Регулирование двигателей внутреннего сгорания было принято Советом ЕС в прошлом году, а окончательное утверждение стандарта выбросов первоначально должно было состояться на этой неделе, но затем было отложено на неопределенный срок.

Согласно предложению Комиссии, новый стандарт Евро-7 должен вступить в силу в 2025 году. Купка считает, что нет необходимости ужесточать ограничения, особенно так быстро.

«Прежде всего этот стандарт нанесет вред окружающей среде и пути к сокращению выбросов транспорта. У людей не хватит денег на покупку более дорогих, экологически чистых автомобилей, и они будут дольше эксплуатировать нынешние, менее экологичные», — сказал министр в интервью Právo.

«Кроме того, это станет еще одним ударом по европейской автомобильной промышленности, которая потеряет конкурентоспособность, что приведет к сокращению производства, увольнениям и краху связанных субподрядчиков», — отметил министр.

«Если предложение будет принято в представленном виде, то почти сразу же прекратится выпуск недорогих автомобилей, а остальные станут предметами роскоши и будут недоступны для обычных людей», — добавил он.

Большая проблема заключается в том, что автомобили, работающие на этих видах топлива, будут крайне неэффективными с энергетической точки зрения и очень дорогими в эксплуатации, поскольку производство синтетического топлива связано с использованием очень большого количества энергии, полагают эксперты.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 

 



читайте по теме
Assets
13 марта
13:23
203
Политика
БОЛЬШЕ ФОТО: Что происходило на антиправительственной демонстрации в Чехии
Assets
13 марта
10:57
545
Экономика
Паника в США. Власти закрыли еще один банк, чтобы не подвергать опасности всю систему
Assets
13 марта
10:35
4110
Жизнь
Комплексное страхование в Чехии: кому надо? Почему без него нельзя?
Assets
13 марта
09:42
239
Политика
Петр Павел отправляется в свою первую зарубежную поездку в Словакию
Последние новости:
Assets
13 марта
13:23
203
Политика
БОЛЬШЕ ФОТО: Что происходило на антиправительственной демонстрации в Чехии
Assets
13 марта
10:57
545
Экономика
Паника в США. Власти закрыли еще один банк, чтобы не подвергать опасности всю систему
Assets
13 марта
09:42
239
Политика
Петр Павел отправляется в свою первую зарубежную поездку в Словакию
Assets
13 марта
08:57
421
Общество
ФОТО: недалеко от Праги горит цех по переработке древесины
Assets
12 марта
18:35
784
Политика
Президент Чехии Петр Павел посетит Украину в апреле
Assets
12 марта
18:14
2079
Общество
В Чехии резко выросло количество случаев заболевания чесоткой
Assets
12 марта
14:07
1347
Общество
Декан Высшей школы экономики отрицает, что участвовал в антиправительственной демонстрации в Праге
Assets
11 марта
19:48
4775
Общество
Участники антиправительственной демонстрации в Праге пытались ворваться в Национальный музей, чтобы снять украинский флаг
Assets
11 марта
16:55
3393
Политика
После Украины мы объявим войну Европе, утверждает пропагандист Путина
Assets
11 марта
16:39
5837
Общество
ФОТО: Тысячи людей протестуют на Вацлавской площади против бедности


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес