Чешская почта уволит тысячи человек и закроет сотни отделений

Чешская почта (ČP) в этом году уволит несколько тысяч сотрудников. Среди них будут курьеры, работники касс и сотрудники административного аппарата компании, сообщил сайту Seznam Zprávy Мирослав Штепан, генеральный директор Чешской почты.

Причина — снижение интереса к почтовым услугам. В то же время он подтвердил ранее объявленное намерение закрыть 300 отделений почты. В настоящее время государственное предприятие управляет 3 200 отделениями и насчитывает около 25 000 сотрудников.

По словам Штепана, с 2019 года интерес к письмам и платежным услугам, в частности, упал на 40%. Еще одно резкое снижение объемов почтовых отправлений было вызвано обязательством предприятий общаться с государством через электронные ящики для сбора данных. Поэтому компания предлагает сократить количество отделений с нынешних 3 200 до 2 900.

По словам Штепана, в ответ на закрытие отделений почтовому ведомству также придется сократить обслуживающий персонал. "На первом этапе 1 июля речь идет о сокращении нескольких тысяч человек", - сказал он. Это сотрудники касс, почтальоны и те, кто доставляет посылки на машинах. Третью группу составят сотрудники административного аппарата почты.

Штепан также подтвердил ранее опубликованный план закрытия филиалов, который сейчас проходит процедуру межведомственных правительственных комментариев. Сокращение филиальной сети затронет Прагу, все региональные города и подавляющее большинство районных городов. С другой стороны, в небольших муниципалитетах, где есть только одно отделение, почта останется.

В последние годы ČP работает в убыток. В прошлом году убытки государственного предприятия составили 1,5 млрд крон, а в 2021 году — 1,37 млрд крон. На прошлой неделе министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN), к ведомству которого относится почта, заявил, что если компания не начнет шаги по преобразованию, то в конце года она может стать неплатежеспособной.

Штепан убежден, что почта не в состоянии существовать только на собственные доходы и поэтому ей потребуется финансовая поддержка из внешних источников. "Это могут быть либо коммерческие внешние источники, либо государственные финансовые источники, либо какие-то гарантии и поручительства коммерческих источников", - сказал он в интервью Seznam Zprávy. Он добавил, что речь идет о сумме, превышающей один миллиард крон.

В прошлом году Чешская почта получила от государства 6 млрд крон в качестве возмещения за предоставление основных услуг за последние четыре года после одобрения Европейской комиссии. Большую часть этих денег пришлось использовать для погашения операционных кредитов.

Источник: novinky.cz

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