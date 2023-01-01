Стало известно, сколько миллиардов крон потеряла Škoda после ухода из России

​«Нет никаких шансов, что мы возобновим производство и продажи в России в ближайшее время», — сказал председатель правления компании Škoda Auto Клаус Зеллмер.

Škoda Auto потеряла почти 700 млн евро, или около 17 млрд крон, в прошлом году из-за закрытия своей деятельности и производства в России. Автопроизводитель прекратил деятельность на российском рынке после вторжения России в Украину. Операционная прибыль автопроизводителя в прошлом году упала на 42% и составила 628 млн евро (примерно 15 млрд крон). Об этом представители Škoda Auto заявили на ежегодной пресс-конференции.

По словам председателя правления компании Škoda Auto Клауса Зеллмера, высокий убыток в России был вызван необходимостью поддерживать там сеть продаж и производственные предприятия несмотря на то, что автопроизводитель больше не выпускал и не продавал автомобили. Он также назвал убыток разовым.

Škoda Auto раньше производила автомобили в России на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. В 2021 году Россия была вторым по величине рынком марки, на который было поставлено 90 400 автомобилей, а 2022 году — 18 300 штук.

Общий объем продаж автопроизводителя, в отличие от операционной прибыли, вырос на 18,5%, до 21 млрда евро (примерно 499 млрд крон). Рентабельность продаж осталась положительной на уровне 3%. Поставки автомобилей клиентам в прошлом году упали на 16,7% — до 731 300 автомобилей.

Зеллмер сказал, что ситуация на рынке остается сложной из-за продолжающегося дефицита полупроводников, проблем в цепочках поставок и значительного роста цен на сырье. «Во время, вероятно, самых сложных рыночных условий в современной истории компании Škoda Auto добилась очень солидных финансовых результатов», — сказал Зеллмер.

Самым крупным рынком в прошлом году была Германия, где компания поставила 134 300 автомобилей, что на 1,8% меньше, чем в 2021 году. Самым большим рынком роста была Индия, где продажи выросли на 128%, до 51 900 автомобилей. Западная Европа оставалась крупнейшим регионом продаж со снижением на 7,8% до 377 000 автомобилей. В Китае продажи снизились на 37%, до 44 600 автомобилей.

Модель Octavia осталась самой продаваемой, несмотря на 30-процентное снижение до 141 100 автомобилей, за ней следуют Kamiq и Kodiaq с 96 300 и 94 500 автомобилями соответственно. Наибольший рост продаж продемонстрировала индийская модель Kushaq — на 110%, до 26 800 автомобилей, а продажи электромобиля Enyaq выросли на 20% — до 53 700 автомобилей.

В этом году Škoda Auto представит новое поколение модельных рядов Superb и Kodiaq. Оба автомобиля будут доступны с подключаемой гибридной силовой установкой, впервые использованной в Kodiaq. Кроме того, автопроизводитель выпустит обновленные версии моделей Kamiq и Scala, а также электрический Enyaq iV, который также получит топовую версию Laurin & Klement.

Škoda Auto будет отвечать за регион Юго-Восточной Азии

Škoda Auto возьмет на себя стратегическое управление и будущее расширение брендов Škoda, Volkswagen и Seat в регионе АСЕАН в рамках материнской Volkswagen Group. Помимо Вьетнама, регион включает Камбоджу, Лаос, Сингапур, Малайзию и Филиппины. Компания хочет достичь доли рынка в 5%. Автопроизводитель уже выполняет аналогичную роль в рамках группы в Индии.

В настоящее время Skoda находится на пороге выхода на рынок Вьетнама. В этом году там начнутся продажи импортных моделей, а в 2024 году начнется местная сборка автомобилей. Индия станет экспортным центром чешского автопроизводителя. Škoda Auto также усиливает свою деятельность на Ближнем Востоке, присоединяясь к сбытовой компании Audi Volkswagen Middle East и используя синергию со своими производственными мощностями в Индии, чтобы увеличить продажи в регионе до 5 000 автомобилей в ближайшие три года.

Источник: ceskenoviny.cz

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