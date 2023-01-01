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Стало известно, сколько миллиардов крон потеряла Škoda после ухода из России

Стало известно, сколько миллиардов крон потеряла Škoda после ухода из России

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Новости 420on
16 марта
12:57
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​«Нет никаких шансов, что мы возобновим производство и продажи в России в ближайшее время», — сказал председатель правления компании Škoda Auto Клаус Зеллмер.

Стало известно, сколько миллиардов крон потеряла Škoda после ухода из России

Škoda Auto потеряла почти 700 млн евро, или около 17 млрд крон, в прошлом году из-за закрытия своей деятельности и производства в России. Автопроизводитель прекратил деятельность на российском рынке после вторжения России в Украину. Операционная прибыль автопроизводителя в прошлом году упала на 42% и составила 628 млн евро (примерно 15 млрд крон). Об этом представители Škoda Auto заявили на ежегодной пресс-конференции.

По словам председателя правления компании Škoda Auto Клауса Зеллмера, высокий убыток в России был вызван необходимостью поддерживать там сеть продаж и производственные предприятия несмотря на то, что автопроизводитель больше не выпускал и не продавал автомобили. Он также назвал убыток разовым. 

Škoda Auto раньше производила автомобили в России на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. В 2021 году Россия была вторым по величине рынком марки, на который было поставлено 90 400 автомобилей, а 2022 году — 18 300 штук.

Общий объем продаж автопроизводителя, в отличие от операционной прибыли, вырос на 18,5%, до 21 млрда евро (примерно 499 млрд крон). Рентабельность продаж осталась положительной на уровне 3%. Поставки автомобилей клиентам в прошлом году упали на 16,7% — до 731 300 автомобилей.

Зеллмер сказал, что ситуация на рынке остается сложной из-за продолжающегося дефицита полупроводников, проблем в цепочках поставок и значительного роста цен на сырье. «Во время, вероятно, самых сложных рыночных условий в современной истории компании Škoda Auto добилась очень солидных финансовых результатов», — сказал Зеллмер.

Самым крупным рынком в прошлом году была Германия, где компания поставила 134 300 автомобилей, что на 1,8% меньше, чем в 2021 году. Самым большим рынком роста была Индия, где продажи выросли на 128%, до 51 900 автомобилей. Западная Европа оставалась крупнейшим регионом продаж со снижением на 7,8% до 377 000 автомобилей. В Китае продажи снизились на 37%, до 44 600 автомобилей.

Модель Octavia осталась самой продаваемой, несмотря на 30-процентное снижение до 141 100 автомобилей, за ней следуют Kamiq и Kodiaq с 96 300 и 94 500 автомобилями соответственно. Наибольший рост продаж продемонстрировала индийская модель Kushaq — на 110%, до 26 800 автомобилей, а продажи электромобиля Enyaq выросли на 20% — до 53 700 автомобилей.

В этом году Škoda Auto представит новое поколение модельных рядов Superb и Kodiaq. Оба автомобиля будут доступны с подключаемой гибридной силовой установкой, впервые использованной в Kodiaq. Кроме того, автопроизводитель выпустит обновленные версии моделей Kamiq и Scala, а также электрический Enyaq iV, который также получит топовую версию Laurin & Klement.

Škoda Auto будет отвечать за регион Юго-Восточной Азии

Škoda Auto возьмет на себя стратегическое управление и будущее расширение брендов Škoda, Volkswagen и Seat в регионе АСЕАН в рамках материнской Volkswagen Group. Помимо Вьетнама, регион включает Камбоджу, Лаос, Сингапур, Малайзию и Филиппины. Компания хочет достичь доли рынка в 5%. Автопроизводитель уже выполняет аналогичную роль в рамках группы в Индии.

В настоящее время Skoda находится на пороге выхода на рынок Вьетнама. В этом году там начнутся продажи импортных моделей, а в 2024 году начнется местная сборка автомобилей. Индия станет экспортным центром чешского автопроизводителя. Škoda Auto также усиливает свою деятельность на Ближнем Востоке, присоединяясь к сбытовой компании Audi Volkswagen Middle East и используя синергию со своими производственными мощностями в Индии, чтобы увеличить продажи в регионе до 5 000 автомобилей в ближайшие три года.

Источник: ceskenoviny.cz

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