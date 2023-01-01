Сколько в среднем в день тратят туристы в Чехии?

Больше всего в прошлом году в Чехии потратили туристы-украинцы — примерно 42 млрд крон. Немцы заняли второе место с примерно 18 млрд крон, а поляки — третье место с показателем в 12 млрд крон.

Словакия вошла в пятерку лидеров с 12,3 млрд крон, а туристы из США принесли бюджету примерно 3 млрд крон.

В прошлом году средние расходы иностранных туристов на человека в день составили около 1 900 крон, что на 300 крон меньше, чем годом ранее.

В прошлом году доход Чешской Республики от туризма достиг примерно 118 млрд крон, в годовом исчислении доходы стали примерно на 51 млрд крон выше. Однако они не превысили уровень 2019 года, предшествовавшего коронавирусу, когда они составляли примерно 167 млрд крон. Это следует из пресс-релиза агентства CzechTourism, которым располагает ЧТК.

Расходы на туризм в прошлом году составили 116 млрд крон, по сравнению с 2021 годом они увеличились на 46 млрд в крон. В 2019 году расходы составили 135 млрд крон, сообщило агентство.

По данным CzechTourism, доход от туризма включает в себя деньги, потраченные иностранными туристами в Чешской Республике на проживание, питание и транспорт. Расходы включают траты чехов на отдых за пределами страны, говорится в отчете.

«Несмотря на то, что отечественные туристы активно ездили за границу, а гостей из соседних стран было почти столько же, сколько и до пандемии covid-19, по-прежнему отсутствуют более расточительные туристы из дальних стран, особенно из Азии. Изменить ситуацию помогут дальнемагистральные рейсы. Мы вместе с пражским аэропортом усердно работаем над их восстановлением. Открытие прямых рейсов на Тайвань в июле, о котором было объявлено в среду, — отличная новость», — сказал Ян Хергет, директор агентства CzechTourism. По его словам, первый прямой рейс из Праги в Сеул (Южная Корея) начнет выполняться через десять дней.

Источник: ceskenoviny.cz

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