Еврокомиссия нас подвела. У обычных людей не будет машин, говорит член Европарламента Александр Вондра

“Это конец человеческой свободы, возможность решить в данный момент, что я беру и куда-то еду”, — говорит член Европарламента от ODS Александр Вондра.

Европейская комиссия недавно ввела новые правила для автомобилей, известные как Евро 7. По мнению многих критиков, внедрение этого стандарта означало бы ликвидацию автомобиля как средства передвижения для основной массы людей. Одним из них является Александр Вондра, член Европарламента от ODS и докладчик по стандартам в Европейском парламенте.

Вы большой противник грядущего стандарта Евро 7. Что вас больше всего в нем беспокоит?

Европейская комиссия подвела нас. Вице-председатель ЕК по Зеленому соглашению Франс Тиммерманс неоднократно обещал, что если в 2035 году будут приняты нулевые ограничения выбросов CO2 для легковых автомобилей, Евро-7 будет только облегченной версией. Когда он опубликовал документ в ноябре прошлого года, все было по-другому, но только не облегченная версия. Предложение очень жесткое, оно может иметь далеко идущие последствия, не когда-то через десять лет, а практически сразу. Это атака на автомобили как таковые. Чешское председательство, в остальном довольно успешное, допустило одну ошибку, когда министр Губачкова поверила своему обещанию и добилась утверждения пределов выбросов CO2 в ходе пробного обсуждения в октябре. Она должна была отложить это, когда мы увидим предложение Евро-7, и не поддаться словам Тиммерманса. Мы не можем просто доверять, мы должны проверять. В ЕС все — жесткий бартер. Мы должны заключить сделку у двери и не дать двери закрыться, пока не получим вознаграждение.

Изменения продвигает Европейская комиссия?

Комиссия, Тиммерманс, а затем Зеленая социалистическая коалиция в Европарламенте. Но в отличие от законодательства о декарбонизации, где автомобильная промышленность заранее уступила, здесь ее сопротивление сильно и жестко. Эти проблемы бывают трех типов. Во-первых, предложение Евро-7 касается всего. Для легковых автомобилей, микроавтобусов, грузовиков и автобусов. Все смешано в кучу, что вызывает проблемы. Во-вторых, что касается автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, предложение расширяет требования по снижению выбросов, отличных от CO2, и в основном вводит их онлайн-мониторинг, если эти стандарты выполняются в любых мыслимых дорожных ситуациях. Доведенный до абсурда, если кто-то едет по шоссе со скоростью 200 километров в час, то есть превышает скорость и при этом увеличивает выбросы, то это работа полиции. Почему в этом должны винить автомобильные компании и водителей, которые правильно водят машину?

Как будет происходить этот онлайн мониторинг?

Использование различных программных устройств, которые должны быть установлены в автомобилях. Случится так, что из-за затрат на встраивание систем в автомобили производители автомобилей фактически перестанут выпускать более дешевые автомобили с двигателями внутреннего сгорания, у нас это, например, Škoda Fabia. Причем сразу. Автомобильные компании открыто угрожают сделать это, потому что они не могут скрыть понесенные расходы в марже. Для автомобилей более высокой категории, таких как Škoda Kodiaq стоимостью более миллиона, это умеют скрывать, ведь такому покупателю все равно, заплатит ли он на сто тысяч больше. Вот почему они открыто говорят, что если Евро-7 вступит в силу, как это предлагается, они прекратят производство автомобилей меньшего размера не в 2035 году, а в 2025 или 2026 году.

Источник: echo24.cz

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