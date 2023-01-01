Чешская почта решает, что делать с закрытыми отделениями

Среди недвижимости, которую Česká pošta готовит к продаже, уже появилось первое отделение из списка тех, которые компания хочет аннулировать с июля.

Из объектов, запланированных к продаже, у Česká pošta пока есть только одно здание с филиалом, которое планируется снести. Госпредприятие всегда хочет отдать приоритет муниципалитетам, на территории которых расположены объекты.

Среди недвижимости, которую Česká pošta готовит к продаже, уже появилось первое отделение из списка тех, которые компания хочет аннулировать с июля. Это филиал на Свитави 4 в городском округе Лачнов. Почтовое отделение готовит продажу в форме электронного аукциона, ожидаемую цену компания пока не объявила. Однако, по словам руководства Чешской почты, муниципалитеты первыми получат предложение о выкупе зданий после закрытия отделений.

На своем веб-сайте почтовое отделение выставило на продажу 13 объектов недвижимости по всей Чешской Республике. В настоящее время предлагаются еще 12 объектов.

Депутат от оппозиции Яна Вилдумецова Мрачкова обратила внимание на то, что почта начинает «на удивление быстро распродавать свое имущество». Однако ни один из филиалов, запланированных к закрытию, не входит в число продаваемых в настоящее время.

Представитель Чешской почты опровергает ее слова, говоря, что госпредприятие постоянно выставляет на продажу ненужные объекты и что это не связано с планируемой реорганизацией.

«Это не связано напрямую с текущей отменой отделений. Со временем, конечно, в список будут включены и здания, в которых закрыты почтовые отделения, если у нас нет использования недвижимости, и муниципалитеты не заинтересованы в них», — сказал пресс-секретарь Чешской почты Матяш Витик.

По словам пресс-секретаря, в настоящее время среди продаваемых объектов находятся здания, в которых в селе была создана компания Pošta Partner, и государственное предприятие больше не будет использовать этот объект. Тем не менее, предложение также включает здания, в которых все еще находится почта, и ее филиал также не будет закрыт. «Это, например, случай в Валтице. Почта остается в здании, но все здание нам сейчас не нужно, поэтому мы выставляем его на продажу, а отделение там остается в аренде», — рассказал он. Говорят, что так называемое внутреннее почтовое отделение составляет около трети существующих отделений.

Конкретные объекты после аннулированных отделений могут быть включены в предложение только после окончательного определения того, какие почтовые отделения действительно исчезнут. «Списки еще могут быть изменены на основе переговоров с мэром», — пояснил пресс-секретарь. В то же время муниципалитетам будет предложено выкупить ненужное здание в свою собственность. «Как государственное предприятие мы должны предложить цену, основанную на мнении экспертов», — сказал представитель. Если муниципалитет откажется от покупки, объект будет выставлен на аукцион.

Крупнейший объект, который в настоящее время Чешская почта выставляет на продажу, – это здание на проспекте Масарика в центре Опавы. Стартовая цена составляет почти 32 миллиона крон за пятиэтажное здание, внесенное в список памятников архитектуры.

Среди выставленных на продажу объектов также есть виллы в небольших поселках, которые служат почтовым отделением, но в то же время в них есть сдаваемое в аренду жилье.

Источник: seznamzpravy.cz

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