Дизельное топливо в Чехии на следующей неделе может подорожать на две кроны Новости 420on 28 ИЮЛЯ 2023 10:47 756

Дизельное топливо в ближайшее время может подорожать для автомобилистов почти на две кроны из-за принятия поправки в закон об акцизном налоге.





Таким образом, уже на следующей неделе цена дизельного топлива может вырасти на 1,80 кроны — до 34,50 кроны за литр. В настоящее время, по данным CCS, дизельное топливо продается на АЗС в среднем за 32,7 кроны, а бензин стоит в среднем 37,5 кроны.



Теперь очередь за президентом Петром Павелом и премьер-министром Петром Фиалой (ODS), а затем за МВД, которое должно объявить о внесении поправки в Сборник законов. «Президент рассчитывает подписать поправку к закону об акцизном налоге, чтобы она вступила в силу уже в августе», — подтвердила Právo Маркета Ржехакова, пресс-секретарь Пражского Града.



Именно этого хочет государство, поскольку с каждой задержкой оно теряет большие деньги. Министерство финансов планирует ежемесячно собирать около 800 млн крон дополнительных налогов. К концу года бюджет может пополниться еще на 4 миллиарда крон.



Даже после внесения изменений цены будут ниже, чем в других странах



Первоначально правительство снизило акцизы на дизельное топливо и бензин в связи с высокими ценами, вызванными войной в Украине в прошлом году, с июня по конец сентября. Затем оно продлило действие пониженного налога на дизельное топливо до конца текущего года. Однако правительство утверждает, что сейчас для этого нет оснований, поскольку дизельное топливо является одним из самых дешевых в Европе.



По мнению аналитика компании Finlord Бориса Томчияка, операторы АЗС отразят повышение акциза в ценах очень быстро, максимум в течение недели.



Несмотря на повышение, Чехия останется в числе стран с самыми низкими ценами на дизельное топливо. Самое дешевое дизельное топливо в Польше, где оно будет продаваться примерно на 70 геллеров за литр дешевле. В Словакии оно будет дороже менее чем на крону, в Австрии — примерно на три кроны. По сравнению с Германией в Чехии дизельное топливо будет стоить на 5,50 кроны за литр дешевле.



По мнению главного экономиста BH Securities Штепана Кржечека, цены на топливо в ближайшие недели также будут расти из-за роста цен на нефть и ослабления кроны.



«В последние недели курс кроны по отношению к доллару США снижался, а цена на нефть на мировых рынках росла под влиянием позитивных новостей об экономическом развитии в мире», — сказал Кржечек в интервью Právo.



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420on рекомендует: Депутаты ожидают, что в ближайшее время изменения будут подписаны президентом и опубликованы в Сборнике законов, чтобы поправки вступили в силу со вторника, 1 августа.Таким образом, уже на следующей неделе цена дизельного топлива может вырасти на 1,80 кроны — до 34,50 кроны за литр. В настоящее время, по данным CCS, дизельное топливо продается на АЗС в среднем за 32,7 кроны, а бензин стоит в среднем 37,5 кроны.Теперь очередь за президентом Петром Павелом и премьер-министром Петром Фиалой (ODS), а затем за МВД, которое должно объявить о внесении поправки в Сборник законов. «Президент рассчитывает подписать поправку к закону об акцизном налоге, чтобы она вступила в силу уже в августе», — подтвердила Právo Маркета Ржехакова, пресс-секретарь Пражского Града.Именно этого хочет государство, поскольку с каждой задержкой оно теряет большие деньги. Министерство финансов планирует ежемесячно собирать около 800 млн крон дополнительных налогов. К концу года бюджет может пополниться еще на 4 миллиарда крон.Первоначально правительство снизило акцизы на дизельное топливо и бензин в связи с высокими ценами, вызванными войной в Украине в прошлом году, с июня по конец сентября. Затем оно продлило действие пониженного налога на дизельное топливо до конца текущего года. Однако правительство утверждает, что сейчас для этого нет оснований, поскольку дизельное топливо является одним из самых дешевых в Европе.По мнению аналитика компании Finlord Бориса Томчияка, операторы АЗС отразят повышение акциза в ценах очень быстро, максимум в течение недели.Несмотря на повышение, Чехия останется в числе стран с самыми низкими ценами на дизельное топливо. Самое дешевое дизельное топливо в Польше, где оно будет продаваться примерно на 70 геллеров за литр дешевле. В Словакии оно будет дороже менее чем на крону, в Австрии — примерно на три кроны. По сравнению с Германией в Чехии дизельное топливо будет стоить на 5,50 кроны за литр дешевле.По мнению главного экономиста BH Securities Штепана Кржечека, цены на топливо в ближайшие недели также будут расти из-за роста цен на нефть и ослабления кроны.«В последние недели курс кроны по отношению к доллару США снижался, а цена на нефть на мировых рынках росла под влиянием позитивных новостей об экономическом развитии в мире», — сказал Кржечек в интервью Právo.Источник: novinky.cz 420on рекомендует: ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR



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