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«Черный вторник» для автомобилистов: дизельное топливо 1 августа подорожает на две кроны

Новости 420on
31 ИЮЛЯ 2023
12:39
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Акцизный налог на дизельное топливо увеличится на 1,50 кроны за литр и вернется к уровню июня прошлого года. Соответствующий закон подписал президент Петр Павел. Поправка вступит в силу со вторника, 1 августа.
По оценкам аналитиков, дизельное топливо может подорожать на АЗС в реальном выражении на 1,80–2 кроны. Ставка налога вернется к уровню 9,95 кроны за литр, на котором она находилась до резкого роста цен на топливо, последовавшего за вторжением России в Украину.
 
По оценкам Министерства финансов, возвращение акцизного налога на прежний уровень принесет в государственный бюджет 727 млн крон ежемесячно. Бюджет Государственного фонда транспортной инфраструктуры также будет ежемесячно пополняться еще на 73 млн крон.
 
После утверждения закона в Сенате президент сразу заявил, что не будет продлевать срок утверждения закона и позволит ему вступить в силу в августе.

Источник: novinky.cz

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