«Черный вторник» для автомобилистов: дизельное топливо 1 августа подорожает на две кроны
31 ИЮЛЯ 2023
12:39
135
Акцизный налог на дизельное топливо увеличится на 1,50 кроны за литр и вернется к уровню июня прошлого года. Соответствующий закон подписал президент Петр Павел. Поправка вступит в силу со вторника, 1 августа.
По оценкам аналитиков, дизельное топливо может подорожать на АЗС в реальном выражении на 1,80–2 кроны. Ставка налога вернется к уровню 9,95 кроны за литр, на котором она находилась до резкого роста цен на топливо, последовавшего за вторжением России в Украину.
По оценкам Министерства финансов, возвращение акцизного налога на прежний уровень принесет в государственный бюджет 727 млн крон ежемесячно. Бюджет Государственного фонда транспортной инфраструктуры также будет ежемесячно пополняться еще на 73 млн крон.
После утверждения закона в Сенате президент сразу заявил, что не будет продлевать срок утверждения закона и позволит ему вступить в силу в августе.
Источник: novinky.cz
420on рекомендует:
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
31 ИЮЛЯ 2023
12:30
161
31 ИЮЛЯ 2023
10:53
180
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
31 ИЮЛЯ 2023
12:30
161
31 ИЮЛЯ 2023
10:53
180
31 ИЮЛЯ 2023
08:58
216
30 ИЮЛЯ 2023
17:19
27520
30 ИЮЛЯ 2023
13:21
714
30 ИЮЛЯ 2023
12:27
539
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.