«Черный вторник» для автомобилистов: дизельное топливо 1 августа подорожает на две кроны

По оценкам аналитиков, дизельное топливо может подорожать на АЗС в реальном выражении на 1,80–2 кроны. Ставка налога вернется к уровню 9,95 кроны за литр, на котором она находилась до резкого роста цен на топливо, последовавшего за вторжением России в Украину.

По оценкам Министерства финансов, возвращение акцизного налога на прежний уровень принесет в государственный бюджет 727 млн крон ежемесячно. Бюджет Государственного фонда транспортной инфраструктуры также будет ежемесячно пополняться еще на 73 млн крон.

После утверждения закона в Сенате президент сразу заявил, что не будет продлевать срок утверждения закона и позволит ему вступить в силу в августе.







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