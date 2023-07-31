Запоздалое предупреждение: «Заправьте полный бак до 1 августа, цены вырастут из-за политики коалиции», советовала чешский политик



«С завтрашнего дня за каждый литр дизельного топлива придется платить дополнительно 1,80 кроны акцизного налога и НДС. Представители коалиции из пяти партий утверждают, что в нашей стране слишком дешево передвигаться на автомобиле, и налоги должны повыситься прямо во время каникул. Так что заправьтесь сегодня», — написала вчера Шиллерова. Некоторые комментаторы обвинили ее во лжи. «С завтрашнего дня за каждый литр дизельного топлива придется платить дополнительно 1,80 кроны акцизного налога и НДС. Представители коалиции из пяти партий утверждают, что в нашей стране слишком дешево передвигаться на автомобиле, и налоги должны повыситься прямо во время каникул. Так что заправьтесь сегодня», — написала вчера Шиллерова. Некоторые комментаторы обвинили ее во лжи.





Цена дизельного топлива может вырасти на 1,80 кроны в связи с повышением акциза. Правительство предложило снижение ставки налога в прошлом году, чтобы смягчить высокие цены на топливо, преимущественно ради автоперевозчиков. Сначала сниженная ставка должна была действовать до конца года, однако она вернется к прежнему уровню быстрее. Основной причиной является удешевление дизельного топлива и стремление привлечь дополнительные средства в госбюджет.





По оценкам Министерства финансов, повышение тарифа принесет ежемесячно дополнительные 800 млн крон, из которых 727 млн пойдут в госбюджет, а 73 млн — в бюджет Государственного фонда транспортной инфраструктуры.





В прошлом году после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года цены на топливо начали взлетать. В этом году цены на топливо упали в феврале, а затем постепенно начали расти с конца мая. Министр транспорта Мартин Купка (ODS) заявил в начале мая, что если в прошлом году, когда правительство снизило акциз, цена дизельного топлива была около 44 крон, то в этом году она опустилась примерно до 30 крон за литр.





Согласно данным за прошлую неделю, средняя цена литра дизельного топлива составляла 32,74 кроны, что на 16 геллеров больше, чем неделю ранее. Это самая высокая цена за последние два с половиной месяца. Цены на бензин также увеличиваются.

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1. Что должно произойти, чтобы вы начали считать, что ваши соцсети успешны?

Когда у нас буде хотя бы 5к підписників, і хотя бы половина аудиторії буде активна (смотреть сторіз, лайкатиме пости, коментарі - любые, перепосты и рекомендации) это для инсты)) в ютубе надо золотая кнопка😂







2 Как должна при таких условиях вести себя целевая аудитория, подписчики? Сказано выше





3. Что должно произойти с аккаунтом?





А что должно происходить с вашей деятельностью (видимо профессиональной).

не очень понимаю, но вероятно, что он должен расти и развиваться. мы уже кажется нашли свою нишу и пытаемся ее активно развивать. поэтому хочется двигаться в этом русле и зацикливаться людей именно в этой сфере





мы должны развиваться, масштабироваться, искать клиентов) потому что соцсети – это инструмент для рекламы и популяризации чего угодно. так что чем больше и интереснее будем об этом говорить, тем лучше это будет влиять на результат.





5. По какой причине вы все еще остаетесь недовольными своей деятельностью (именно своей)





мало людей, заинтересованных именно анимацией. многие считают это детскими сказками, хотя в то же время год и морти и саус парк смотрят) хочется, чтобы больше людей интересовалось этой сферой, которую мы и пытаемся донести. очень медленно это происходит, но таки происходит. 5) возможно, нехватка времени, особенно когда завал по проектам. хотелось бы делать больше и чаще для соцсетей, но иногда очень сильный завал и тупо физически нет возможности













