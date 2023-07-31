Аналитики утверждают, что инфляция в Чехии опустилась ниже 9 процентов

С этим согласны аналитики, опрошенные агентством ČTK. По их мнению, снижение инфляции в годовом исчислении обусловлено в основном влиянием сравнительной базы прошлого года.



Чешское статистическое управление опубликует официальные данные по инфляции за июль в четверг.



«В июне годовая инфляция впервые с января 2022 года опустилась ниже 10%, и мы ожидаем, что в июле она еще больше снизится. На это вновь окажет влияние главным образом влияние базового уровня, однако против инфляции работают и другие факторы. Наиболее важным из них является низкий уровень потребления домашних хозяйств», — считают аналитики Česká spořitelna. По их оценкам, годовой рост потребительских цен составит 8,9%.



Аналитики Райффайзенбанка прогнозируют июльскую инфляцию на уровне 8,6%. «Более высокая инфляция обусловлена главным образом ростом цен на продукты питания и регулируемые товары, хотя их влияние с начала года медленно и постепенно ослабевает. Что касается регулируемых цен, то здесь вновь положительно сказывается высокая база базовых показателей, а также введенный правительством потолок», — отмечают они.



«Июль должен принести дальнейшее успокоение цен на продукты питания, которые могут немного снизиться по сравнению с предыдущим месяцем. Мы также ожидаем благоприятного развития событий в категориях одежды и обуви или товаров для дома. С другой стороны, подорожало топливо и, несомненно, отдых, где с наступлением летних отпусков установится стандартная сезонность. Это повлечет за собой повышение цен со стороны предприятий общественного питания и гостиниц. В целом инфляция в месячном исчислении должна составить 0,4%, что соответствует 8,7% в годовом исчислении», — сказал ČTK главный экономист компании Cyrrus Вит Градил.



Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшие месяцы инфляция не будет снижаться столь резко. «Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы, после того как эффект от повышения базового уровня инфляции ослабнет, снижение головной инфляции значительно снизится, и во второй половине этого года инфляция будет близка к 8% в годовом исчислении», — заявили аналитики Komerční banka.



«В четвертом квартале текущего года снижение инфляции, скорее всего, прекратится и, даже, напротив, рост цен может усилиться. Однако это будет вызвано не развитием экономики, а прошлогодним тарифом экономии, который в данных по инфляции был учтен как значительное снижение цен на электроэнергию, что означает низкую базу для годовой инфляции в четвертом квартале этого года», — считают аналитики Česká spořitelna.







