Цены на топливо в Чехии продолжают расти рекордными темпами

Это следует из данных компании CCS, которая занимается мониторингом цен. Топливо постепенно дорожает с конца мая. Цены на дизельное топливо значительно выросли на прошлой неделе после повышения акциза с 1 августа. По мнению аналитиков, в ближайшие дни рост цен на топливо продолжится.



С начала августа акциз на дизельное топливо повысился на 1,50 кроны за литр. Таким образом, налог вернулся к уровню, действовавшему до июня прошлого года, когда правительство добилось его снижения в связи с тогдашними высокими ценами, в основном для того, чтобы облегчить работу автоперевозчиков.



С тех пор цены на дизельное топливо растут на несколько крон в неделю вместо обычного изменения на десятки геллеров.



По мнению аналитика Purple Trading Петра Лайска, в последние дни на цены повлияли сразу три негативных фактора. «Чешская крона начала заметно слабеть, что приводит к удорожанию импорта нефти и топлива. Кроме того, цена нефти на рынке растет уже шесть недель, что постепенно отражается на ценах на топливо на Роттердамской бирже. Так, например, цены на дизельное топливо там в течение июля выросли на несколько десятков процентов. Также в начале августа был повышен акциз на дизельное топливо, что приведет к повышению средней цены за литр на 1,80 кроны», — сказал он.



Аналитик XTB Йиржи Тылечек также напомнил о влиянии возросшей маржи трейдеров, хотя в начале августа она начала снижаться. «Однако коррекция пока не достигает и четверти от значительного июльского роста», — отметил он.



Цены будут расти



Между тем прогноз на ближайшие дни, по мнению аналитиков, не является благоприятным. «Цены на дизельное топливо продолжат расти более значительными темпами. К середине месяца средняя цена может приблизиться к отметке 37 крон. Кроме того, на рынке будет наблюдаться рост цен на бензин, хотя и более медленными темпами. Тем не менее я ожидаю, что средняя цена в 40 крон за литр будет пробита в ближайшие несколько недель», — сказал Тылечек.



Лайсек тоже предсказывает дальнейший рост цен. Он ожидает более высоких темпов роста цен на дизельное топливо, которое, по его словам, может подорожать до 38 крон за литр. Он также ожидает, что средняя цена на бензин составит около 40 крон за литр. Однако в более отдаленной перспективе, учитывая ситуацию на нефтяном рынке, он не исключает более значительного повышения.



Несмотря на такое резкое повышение цен на дизельное топливо и предыдущее повышение цен на топливо с мая, цены на топливо в Чехии все еще значительно ниже, чем в то же время в прошлом году. По данным CCS, бензин сейчас стоит на 3,14 кроны за литр дешевле, чем год назад, а за дизельное топливо автомобилисты платят даже на 7 крон меньше, чем в прошлом году.



В прошлом году цены резко выросли после массированного вторжения России на территорию Украины в конце февраля 2022 года.



Дороже всего топливо в Праге, где литр бензина стоит в среднем 40,35 кроны, а дизельного топлива — 37,83 кроны. Самый дешевый бензин по-прежнему в Устецком крае.





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