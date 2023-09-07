Škoda Auto приостанавливает производство как минимум на неделю

Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщила пресс-секретарь Škoda Auto Ивана Поволна.





«Škoda Auto» может подтвердить, что в результате наводнения в Словении пострадал субподрядчик, поставляющий компоненты для двигателей внутреннего сгорания Škoda и других марок концерна. В настоящее время предпринимаются усилия по полному восстановлению производства на этом заводе. В настоящее время субподрядчик может осуществлять поставки лишь в ограниченном объеме«, — сказала Поволна.





«По этим причинам производство на заводе в Квасине будет приостановлено на одну неделю с 11 сентября 2023 г. На данный момент нельзя исключать изменения объемов производства даже на заводе в Млада-Болеславе, где в настоящее время производство ведется без изменений», — добавила Поволна.





По ее словам, специалисты автопроизводителя работают над тем, чтобы уменьшить влияние перебоев в производстве деталей. Автопроизводитель не стал комментировать точные цифры и модели.





Новость об остановке производства Skoda появилась примерно через две недели после того, как компания Toyota в Колине также была вынуждена остановить производство. Компании не хватает деталей от поставщика Novares CZ Zebrak, на складах которой произошел сильный пожар. Остановка на заводе в Колине продлится как минимум до следующей пятницы.





В конце августа Toyota также была вынуждена приостановить производство на всех 14 своих японских заводах из-за системной ошибки.











Следите за новостями Чехии в соцсетях:





