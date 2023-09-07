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Škoda Auto приостанавливает производство как минимум на неделю

Новости 420on
8 сентября 2023
10:30
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Škoda Auto приостановит производство на своем заводе в Квасинах (Рыхновский регион) как минимум на неделю, начиная с 11 сентября. Вероятно, также будет частично ограничено производство на заводе в Млада-Болеславе. Причина — остановка завода крупного поставщика деталей в Словении, чье производство было разрушено наводнением. В результате пострадал весь концерн Volkswagen.
Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщила пресс-секретарь Škoda Auto Ивана Поволна.

«Škoda Auto» может подтвердить, что в результате наводнения в Словении пострадал субподрядчик, поставляющий компоненты для двигателей внутреннего сгорания Škoda и других марок концерна. В настоящее время предпринимаются усилия по полному восстановлению производства на этом заводе. В настоящее время субподрядчик может осуществлять поставки лишь в ограниченном объеме«, — сказала Поволна.

«По этим причинам производство на заводе в Квасине будет приостановлено на одну неделю с 11 сентября 2023 г. На данный момент нельзя исключать изменения объемов производства даже на заводе в Млада-Болеславе, где в настоящее время производство ведется без изменений», — добавила Поволна.

По ее словам, специалисты автопроизводителя работают над тем, чтобы уменьшить влияние перебоев в производстве деталей. Автопроизводитель не стал комментировать точные цифры и модели.

Новость об остановке производства Skoda появилась примерно через две недели после того, как компания Toyota в Колине также была вынуждена остановить производство. Компании не хватает деталей от поставщика Novares CZ Zebrak, на складах которой произошел сильный пожар. Остановка на заводе в Колине продлится как минимум до следующей пятницы.

В конце августа Toyota также была вынуждена приостановить производство на всех 14 своих японских заводах из-за системной ошибки.



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Чехия производство Автомобили

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