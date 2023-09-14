Цена бензина в Чехии преодолела психологическую отметку в 40 крон за литр

Это следует из данных компании CCS, которая занимается мониторингом цен. Аналитики ожидают дальнейшего роста цен на десятки геллеров в течение следующей недели, причем дизельное топливо, как ожидается, будет дорожать быстрее.

Цены на топливо в Чехии постепенно растут примерно с конца мая этого года. Последний раз бензин дорожал в ноябре прошлого года, а дизельное топливо — в декабре. Пражские АЗС по-прежнему предлагают самое дорогое топливо: литр бензина в столице стоит в среднем 41,07 кроны, а дизельное топливо — 39,91 кроны за литр. С другой стороны, самое дешевое топливо покупают водители в Южночешском крае, где литр бензина стоит в среднем 39,61 кроны. Дизельное топливо там продается в среднем по 38,39 кроны за литр.

По мнению аналитика XTB Йиржи Тылечека, нынешний рост цен на автозаправочных станциях главным образом является следствием напряженной ситуации на рынках нефти и топлива.

Цены на них в последние недели резко выросли из-за несоответствия между мировым предложением и спросом на сырую нефть, вызванного ограничениями добычи картелем ОПЕК. В то же время, по словам Тылечека, негативно влияет ослабление чешской валюты.

Дальнейший рост цен можно ожидать в ближайшие дни, учитывая текущие уровни на нефтяном рынке, считает аналитик Purple Trading Петр Лайсек.

«Мы ожидаем более быстрого роста цен на дизельное топливо, опять же, из-за повышенного спроса. Таким образом, цена на дизельное топливо вскоре должна превысить уровень 39 крон за литр и приблизиться к бензину с разницей в одну крону. Это будет очень контрастная ситуация по сравнению с началом июня, когда дизельное топливо было в среднем почти на 6 крон дешевле бензина», — добавил Лайсек.

Напряженная ситуация на рынке

По мнению Тылечека, на предстоящей неделе ситуация на топливном рынке останется напряженной, особенно в отношении дизельного топлива. «Согласно модели, рост цен может составить до 70 геллеров за литр, а цена бензина может увеличиться на 20–30 геллеров», — сказал он.

По его словам, влияние окажет ситуация на рынках и дальнейшее развитие курса чешской кроны по отношению к доллару. «В случае коррекции рост цен на бензоколонках будет не столь значительным», — добавил Тылечек.

Ярослав Тон, глава компании 4Trans, также ожидает дальнейшего роста цен, особенно на дизельное топливо.

«Повышение цен на дизельное топливо, безусловно, отразится на финансовом планировании транспортных компаний, для которых топливо является существенной статьей расходов», — напомнил он.











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