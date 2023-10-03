Продажи автомобилей премиум-класса в Чехии в этом году резко выросли

«В то время как внутренний спрос домохозяйств на новые автомобили стагнирует с весны, интерес со стороны компаний постепенно растет, и мы ожидаем, что к концу года он увеличится на десятки процентов», — говорит Мартин Феллер, директор по продажам компании Louda Auto.

По его словам, это пока предварительные запросы и заказы, а пик корпоративных закупок он ожидает в октябре-ноябре. В частности, в последние дни дилеры Audi и Volkswagen столкнулись с увеличением количества запросов на наличие автомобилей класса люкс.

«В рамках предлагаемой поправки к Закону о подоходном налоге, которая вступит в силу с 1 января 2024 года, предлагается ввести ограничение на сумму амортизации для автомобилей категории М1, приобретаемых с указанной даты. Согласно этой поправке, в налоговые расходы можно будет включить не более 2 млн крон из стоимости приобретения автомобиля», — говорит Яна Дудкова из консалтинговой фирмы Rödl & Partner Tax.

По мнению эксперта EY по автомобильной отрасли Петра Кнапа, данная мера не окажет существенного влияния на традиционные чешские корпоративные автопарки.

«Однако, учитывая, что относительно значительная часть автомобилей в Чехии приобретается через компании в основном для использования владельцами, последствия могут быть более заметными», — отметил он.

В период с января по конец августа в Чехии было продано более 150 000 новых легковых автомобилей. На долю автомобилей премиум-класса приходится около 3% от этого числа. Однако автомобили стоимостью свыше 2 млн крон также представлены в верхнем среднем классе или в самой популярной категории SUV.











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