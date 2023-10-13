Чешская Škoda в Узбекистане: что нужно знать о самой крупной сделке

Контракт был подписан в Пльзене руководством машиностроительной компании и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Группа Škoda будет поставлять ширококолейные электропоезда, которые она уже производит для Латвии и Эстонии.

«Это соглашение подтверждает важную роль, которую мы играем в формировании будущего международного железнодорожного транспорта, и устанавливает стратегическое сотрудничество с узбекскими железными дорогами», — сказал Зденек Свата, президент Škoda Group в регионе Ближнего Востока.

Поезда для Узбекистана будут иметь четыре вагона и ширину колеи 1 520 мм. Основная часть производства будет осуществляться в Остраве, а часть сборки автомобилей — в Узбекистане, добавил он.