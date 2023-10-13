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Чешская Škoda в Узбекистане: что нужно знать о самой крупной сделке

Новости 420on
13 октября 2023
22:00
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Škoda Group поставит в Узбекистан 30 электропоездов на сумму 320 млн евро (почти 7,9 млрд крон). По словам министра транспорта Мартина Купки (ODS), это самый крупный контракт, когда-либо полученный чешской компанией в Узбекистане. Производство автомобилей начнется в следующем году.
Контракт был подписан в Пльзене руководством машиностроительной компании и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. 
 
Группа Škoda будет поставлять ширококолейные электропоезда, которые она уже производит для Латвии и Эстонии.
 
«Это соглашение подтверждает важную роль, которую мы играем в формировании будущего международного железнодорожного транспорта, и устанавливает стратегическое сотрудничество с узбекскими железными дорогами», — сказал Зденек Свата, президент Škoda Group в регионе Ближнего Востока.
 
Поезда для Узбекистана будут иметь четыре вагона и ширину колеи 1 520 мм. Основная часть производства будет осуществляться в Остраве, а часть сборки автомобилей — в Узбекистане, добавил он.
 
транспорт Чехия Узбекистан Автомобили Чешские железные дороги поезда
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Комментарии:
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VoltaGmail 13 октября 2023 22:17
Растаможка авто из Узбекистана в Россию – это таможенная процедура, под которую помещаются автомобили при перемещении через таможенную границу. Между Россией и Узбекистаном действуют преференции, позволяющие ввозить товары без уплаты таможенных пошлин. Преференции могут быть предоставлены только на товары полностью изготовленные или в достаточной мере переработанные в Узбекистане.
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