Škoda Auto нарастила прибыль. Сколько заработала компания за последние 9 месяцев
26 октября 2023
17:30
512
Автопроизводитель Škoda Auto за девять месяцев текущего года увеличил операционную прибыль до 1,26 млрд евро (31,1 млрд чешских крон) по сравнению с 856 млн евро годом ранее. Этому способствовал рост объемов продаж, а также повышение цен, о чем сообщила материнская компания Volkswagen в своем сегодняшнем отчете о прибылях.
Объем продаж Skoda Auto увеличился до 19,659 млрд евро (485,8 млрд крон) с 15,181 млрд евро годом ранее. Однако автопроизводитель также отметил, что на результаты негативно повлияли курсовые разницы, рост затрат и замедление темпов роста российских операций.
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
27 ОКТЯБРЯ 2023
20:00
143
27 ОКТЯБРЯ 2023
19:15
277
27 ОКТЯБРЯ 2023
15:30
602
27 ОКТЯБРЯ 2023
14:30
761
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
17:30
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.