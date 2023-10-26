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Škoda Auto нарастила прибыль. Сколько заработала компания за последние 9 месяцев

Анастасия Князева
26 октября 2023
17:30
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Автопроизводитель Škoda Auto за девять месяцев текущего года увеличил операционную прибыль до 1,26 млрд евро (31,1 млрд чешских крон) по сравнению с 856 млн евро годом ранее. Этому способствовал рост объемов продаж, а также повышение цен, о чем сообщила материнская компания Volkswagen в своем сегодняшнем отчете о прибылях.
Объем продаж Skoda Auto увеличился до 19,659 млрд евро (485,8 млрд крон) с 15,181 млрд евро годом ранее. Однако автопроизводитель также отметил, что на результаты негативно повлияли курсовые разницы, рост затрат и замедление темпов роста российских операций.
Автомобили Чехия
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