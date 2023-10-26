Škoda Auto нарастила прибыль. Сколько заработала компания за последние 9 месяцев

Анастасия Князева 26 октября 2023 17:30 512

Автопроизводитель Škoda Auto за девять месяцев текущего года увеличил операционную прибыль до 1,26 млрд евро (31,1 млрд чешских крон) по сравнению с 856 млн евро годом ранее. Этому способствовал рост объемов продаж, а также повышение цен, о чем сообщила материнская компания Volkswagen в своем сегодняшнем отчете о прибылях.