Средняя заработная плата: как обстоят дела в Праге и регионах Чехии. Медианная заработная плата в настоящее время

Какова среднемесячная заработная плата в Чехии?

Во втором квартале 2023 года, по данным ČSÚ, средняя номинальная заработная плата выросла на 7,7% и составила 43 193 кроны, однако в реальном выражении она снизилась на 3,1%. Виной тому сохраняющаяся высокая инфляция. Во втором квартале потребительские цены выросли на 11,1%. Заработная плата выросла на 8,3%, а численность работников — на 0,6%.

В первом полугодии 2023 года средняя заработная плата достигла 42 249 чешских крон, увеличившись за год на 3 198 крон (8,2%), согласно данным ČSÚ. Потребительские цены за этот период выросли на 13,7%, а реальная заработная плата снизилась на 4,8%, говорится в отчете ČSÚ.

В статистике, как правило, указывается месячная заработная плата до вычета налогов. Однако в платежной ведомости указывается чистая заработная плата за вычетом социального страхования, медицинского страхования и подоходного налога, составляющая 15% от брутто-зарплаты (или 23%, если вы зарабатываете более чем в 4 раза больше средней зарплаты).

Ожидаемая средняя заработная плата 2023 года

При установлении минимального аванса по страховым взносам для самозанятых работников или при расчете размера единовременного аванса для самозанятых работников мы не можем обойтись без ожидаемой средней заработной платы, на которой основаны эти цифры. В 2022 году она составляла 38 911 крон, а в 2023 году выросла до 40 324 крон.

Однако это не реальная средняя заработная плата, которая рассчитывается каждый квартал года Чешским статистическим управлением (ČSÚ) на основе средней брутто-зарплаты работников в Чехии. Помимо заработной платы, в среднюю заработную плату входят также компенсационные выплаты, премии, доплаты и другие составляющие, прибавляемые к обычной заработной плате работников.

Динамика средней заработной платы в Чешской Республике

На следующей диаграмме показано изменение среднемесячной заработной платы с 2020 года:









Средняя номинальная заработная плата отражает денежное вознаграждение. Это сумма денег, которую работник получает за выполненную работу.



Реальная средняя заработная плата — экономический термин, отражающий реальную величину заработка. Фактически представляет собой номинальную заработную плату за вычетом темпов инфляции за определенный период и определяет покупательную способность заработной платы, то есть сколько можно купить товаров и услуг на данную номинальную заработную плату.



Ожидаемая средняя заработная плата — средняя заработная плата, рассчитываемая для целей пенсионного обеспечения и ряда других нормативных документов как предположение на предстоящий год. Поскольку, например, средняя заработная плата за 2023 год будет известна только после этого года, то, соответственно, устанавливается ожидаемая средняя заработная плата.





Медианная заработная плата

Средняя заработная плата представляет собой сумму зарплат всех работников, деленную на общее количество работников. Однако в общем случае две трети работников не достигают уровня средней заработной платы. Поэтому для большей объяснительной ценности приводится так называемая медиана, которая представляет собой значение заработной платы работника в середине значений заработной платы, так что половина значений заработной платы находится ниже медианы, а другая половина — выше.





Во втором квартале 2023 года медианная заработная плата составляла 36 816 крон. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года медианная заработная плата увеличилась на 7,8%, достигнув 39 847 крон для мужчин и 33 862 крон для женщин. По данным ČSÚ, 80% работников получали заработную плату в размере от 19 320 до 70 247 чешских крон.





Средняя заработная плата в 2022 году

За весь 2022 год средняя заработная плата составила 40 353 чешских крон. По сравнению с 2021 годом она увеличилась на 2 450 крон, или на 6,5%. Однако потребительские цены в прошлом году выросли на 15,1%, поэтому реальная заработная плата снизилась на 7,5%.





Прага: какова средняя зарплата в столице и как обстоят дела в регионах?





По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), средняя заработная плата в столице во втором квартале 2023 года составила 52 833 кроны, и Прага остается самым богатым регионом. На втором месте остался Среднечешский край с 45 477 кронами в четвертом квартале.





С другой стороны, Карловарский край является регионом с самым низким уровнем заработной платы (37 072 кроны).





Регионы ЧР — средняя месячная зарплата до вычета налогов (в кронах)





Прага 52 833

Среднечешский край 45 477

Южночешский край 39 279

Пльзенский край 40 986

Карловарский край 37 072

Устецкий край 39 589

Либерецкий край 39 143

Краловеградецкий край 41 249

Пардубицкий край 38 275

Край Высочина 39 382

Южноморавский край 41 912

Оломоуцкий край 38 488

Злинский край 39 019

Моравско-Силезский край 39 108



Сравнение размеров начисленной месячной заработной платы во II квартале 2023 года в зависимости от численности работников в отдельных регионах (источник: ČSÚ)





Германия и другие соседние страны

Если мы посмотрим на соседние страны, особенно на западе, то условия оплаты труда там совершенно другие, и средняя заработная плата до вычета налогов более чем в три раза выше. В Германии среднемесячная заработная плата в апреле 2022 года составляла 4 105 евро (около 98 876 чешских крон).





В Германии около трети работников получают среднюю или более высокую зарплату. Большинство работников получают зарплату в диапазоне от 2 901 до 3 100 евро (от 69 933 до 74 730 чешских крон), то есть 6,5%. Затем более 40% работников получают зарплату в диапазоне от 2 501 до 3 900 евро, и 6,6% работников имеют зарплату брутто выше 7 301 евро в месяц.





В Австрии средняя заработная плата брутто в предыдущем году составляла 4 130 евро (около 96 938 чешских крон). В Словакии, напротив, ситуация с заработной платой пока хуже, чем в Чехии. Там среднемесячная зарплата в первом квартале 2023 года составляла 1 023 евро (24 663 чешские кроны), по данным Статистического управления Словацкой Республики. В Польше средняя начисленная заработная плата в корпоративном секторе в июне 2023 года по сравнению с июнем 2022 года выросла на 11,9% и составила 7 335,20 злотого (39 986 чешских крон).





Для сравнения, в Чехии средняя заработная плата в 2021 году составляла 37 839 крон. По данным Евростата, в Европейском союзе это был восьмой по величине заработок. Из постсоциалистических стран больше зарабатывают жители Словении и стран Балтии, хотя средняя заработная плата в Чехии в последние годы росла быстрыми темпами — за период с 2006 по 2021 год она удвоилась.





«В 2021 году заработная плата в Чехии была почти вдвое выше, чем 15 лет назад. Среди стран бывшего Восточного блока рост средней заработной платы в Чехии был одним из самых динамичных», — комментирует Радован Хаук из консалтинговой группы Moore Czech Republic, добавляя, что конвергенция чешской экономики к западноевропейскому уровню очень хорошо видна по росту заработной платы: в 2006 году мы достигли 26% от немецкой зарплаты, а в 2021 году — уже 43%.