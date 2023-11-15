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Бензин в Чехии продолжает дешеветь. Какие прогнозы на будущее?

Новости 420on
16 ноября 2023
13:00
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Средняя цена бензина за неделю снизилась на 62 геллера и составила 38,23 кроны, что стало самым низким показателем с начала августа. Дизельное топливо подешевело на 60 геллеров, и в среду литр продавался в среднем за 38,71 крону.
Последний раз дизельное топливо дешевело в середине сентября. Это следует из данных компании CCS, занимающейся мониторингом цен на топливо.
 
Топливо в Чехии подешевело с начала октября, тогда как до этого оно дорожало около четырех месяцев. По мнению аналитиков, снижение цен может продолжиться, учитывая развитие событий на мировых нефтяных рынках.
 
Самый дешевый бензин можно залить в регионе Усти-над-Лабем, где литр стоит в среднем 37,52 кроны. Дизельное топливо дешевле всего в Градце-Кралове, где литр продается в среднем за 37,91 крону.
 
С другой стороны, самое дорогое топливо уже давно предлагают АЗС в Праге, где литр бензина сейчас стоит в среднем 40,34 кроны, а дизельное топливо — 40,53 кроны за литр.
 
Даже в сравнении с прошлым годом топливо стало значительно дешевле. За литр бензина автомобилисты платят на 3,39 кроны меньше, чем год назад, а за литр дизельного топлива — на 6,25 кроны больше.
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