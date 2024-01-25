ЕС может отложить запрет на новые автомобили с двигателем внутреннего сгорания

«В настоящее время идет много дискуссий о конце двигателя внутреннего сгорания», — сказал Мешке. «Я думаю, что его можно отложить», — добавил он, как сообщает Bloomberg.

Замедление роста заказов на электромобили вызвало сомнения в том, что Европейский союз следует своему плану по постепенному отказу от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Этот шаг представляет собой одну из самых амбициозных мер по ограничению выбросов углекислого газа.

Потребителей в регионе удерживает от покупки электромобилей отсутствие надежных пунктов зарядки, неизменно высокая стоимость электромобилей и отсутствие стимулов для их приобретения. Великобритания уже отложила запланированный запрет на продажу новых бензиновых и дизельных моделей на пять лет, до 2035 года.

Производители премиальных и люксовых электромобилей могут обойтись без субсидий, но в сегменте более доступных моделей массового спроса отмена субсидий — это плохо, считает Мешке. В связи с текущей ситуацией, когда в Европе неохотно покупают электромобили, он сказал, что субсидии могут вернуться.

В прошлом году Германия отказалась поддержать план ЕС по постепенному отказу от новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и потребовала, чтобы Брюссель также защитил автомобили, работающие на так называемом электронном топливе, которое создается в процессе электролиза, использующего электричество для разложения воды на водород и кислород.

Полученный таким образом водород может быть использован в качестве основы для производства синтетического топлива, включая синтетический бензин, дизельное топливо или метан. Эту технологию продвигает компания Porsche. В 2022 году автопроизводитель присоединился к группе инвесторов, которые вложили 260 млн долларов (5,9 млрд чешских крон) в начинающую компанию, строящую завод по производству такого топлива в Чили.