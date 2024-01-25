Протестующие французские фермеры уничтожили часть товаров в чешском грузовике

Депутат чешского парламента Томаш Здеховски сообщил об этом в субботу утром в сети X. Инцидент подтвердил один из сотрудников компании. В пятницу грузовик попал в засаду протестующих на перекрестке недалеко от города Нарбонна. Там протестующие фермеры останавливали все грузовики и выбрасывали из них товары.





Роман Булава, водитель грузовика, описал ситуацию. «Они остановили нас на кольцевой развязке. Спросили, что мы везем. Мы сказали, что помидоры. Мы грузили их в Перпиньяне», — сказал он. Но помидоры были не французские, а привезенные из Северной Африки, из Марокко.





«Поэтому они начали их выбрасывать. Выбросили две паллеты», — говорит Булава. Сами они не были объектом нападения. «Они просто охотились за грузом», — добавил он.





«Полицейские просто проехали мимо, они ничем не заинтересовались, — говорит Булава. Но они не сразу уехали, потому что им нужно было позвонить в страховую компанию, чтобы задокументировать ущерб».





Водитель также рассказал о том, что горело рядом с грузовиком. Это были коробки и паллеты с других машин, в которые протестующие бросали шины.





Таким образом пострадал единственный грузовик компании, остальные вернулись раньше. Однако все грузовики, проезжающие через Нарбонну, были остановлены демонстрантами.





Затем протестующие уничтожили перевозимые товары, поскольку фермеры протестовали против ввоза более дешевых овощей из-за границы. Однако перевозимый товар предназначался не для французского рынка, а для Чехии.





Компания еще не подсчитала ущерб, так как грузовик еще не прибыл в Прагу.





Томаш Здеховский призвал в сети X к вмешательству правительства. Однако его заявление о том, что десятки чешских грузовиков были повреждены, а несколько чешских водителей подверглись нападению, не подтверждает его слов. Водители не подвергались физическому насилию.





Министр сельского хозяйства Марек Выборны (KDU-ČSL) написал в сети X, что попросил своего французского коллегу о вмешательстве французских сил безопасности.





По словам Выборного, министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно должен был пообещать, что власти страны получили указание немедленно вмешаться в вопрос защиты автоперевозчиков. «Власти мобилизованы для поиска решения, о случаях доложено министру внутренних дел», — сказал Выборный в сети X.





«Только гражданин, застрявший в пробке на франко-германской границе, связался вчера с нашим посольством. Ни один перевозчик не обращался в посольство с просьбой о консульской помощи», — сказал пресс-секретарь Даниэль Дрейк.





В субботу днем он добавил: «Наше посольство активно связалось с водителем, с которым все в порядке, он направляется в Чехию и не просит консульской помощи у посольства во Франции».