Страхование долговременного ухода теперь можно вычесть из налогов

NN Životní pojišt’ovna уже начала предоставлять страхование, соответствующее государственным условиям для получения льготы. «Налоговый вычет — это выгодное новшество, которое сделает этот продукт еще более привлекательным в глазах клиентов», — считает Михал Корейс, директор по развитию продуктов NN.



Суть программы заключается в том, что после признания серьезной или полной зависимости от ухода или потери способности к самостоятельному обеспечению третьей или четвертой степени страховая компания начинает выплачивать застрахованному лицу ежемесячный страховой доход до конца его жизни. Страховое возмещение выплачивается независимо от того, живет ли человек дома или в доме престарелых.



В качестве примера человека, который воспользовался страхованием долгосрочного ухода даже без налогового вычета, NN приводит свою клиентку Яну. Она оформила страховку, когда ей было за шестьдесят. В возрасте семидесяти семи лет у нее была диагностирована средняя стадия болезни Альцгеймера, а впоследствии — третья стадия зависимости. Она уже не могла самостоятельно заниматься домашним хозяйством, готовить и ходить за покупками.



Поэтому за ней стала ухаживать дочь. Однако ценой того, что ей пришлось оставить работу. Ежемесячная пенсия в размере 20 000 чешских крон, выплачиваемая страховой компанией, позволила увеличить государственное пособие для ухаживающей дочери с 12 800 чешских крон до 32 800 чешских крон. Это почти покрыло потерю чистого дохода дочери.



Страхование помогает не только в уходе на дому. «Ежемесячная сумма страхового взноса при страховании в возрасте шестидесяти лет до восьмидесяти пяти лет и при ежемесячной пенсии в двадцать тысяч крон составляет 1260 крон. Однако, учитывая размер страхового взноса, мы предоставим клиенту скидку не менее пятнадцати процентов, так что страховой взнос после скидки составит не более 1071 кроны. Благодаря налоговому вычету он сможет еще больше снизить реальную стоимость страховки», — сказал пресс-секретарь НН Мартин Тесарж.



Другие страховые компании, такие как Simplea, Kooperativa и Allianz, уже разрабатывают страхование долгосрочного ухода с возможностью получения налогового вычета. Последняя планирует предложить его во второй половине года.





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«Мы хотим пойти по пути финансового покрытия, то есть прямой выплаты денег, и ассистентской поддержки, например, в поиске и обеспечении подходящих социальных учреждений или услуг», — сказала представитель Allianz Мари Петрова.



Они также предлагают сеть помощников по уходу или услугу предоставления услуг по месту жительства



Kooperativa готовится запустить новый продукт страхования самообеспечения в мае. По словам пресс-секретаря страховой компании Милана Каня, страхование предназначено в первую очередь для клиентов, которые хотят защитить себя от длительного или постоянного снижения уровня самостоятельности. Страховая защита должна быть не только финансовой: страховщик также хочет предложить сеть помощников по уходу, которые будут помогать клиентам в административных и организационных вопросах в отдельных случаях.



Другие компании также выходят на рынок с новыми предложениями. «Мы готовим продукт, с помощью которого люди смогут обеспечить страхование долгосрочного ухода за собой или своими родителями», — сказал «Новостям» Мартин Швец, директор страховой компании Simplea.



По его словам, проблема людей сегодня заключается не в том, что у них нет денег на эту услугу, а в том, что не хватает возможностей для долгосрочного ухода за пожилыми людьми. «К сожалению, случается так, что люди умирают, не доехав до нужного учреждения, даже если у них есть на это деньги. Смысл нашей страховки будет заключаться в том, что если люди дойдут до того момента, когда им понадобится такое учреждение, мы предоставим им место в течение определенного времени в пределах доступного расстояния. Если все пойдет по плану, мы планируем начать предлагать продукт в апреле», — сказал Швец.



По словам руководства компании, Generali Česká pojišt’ovna также рассматривает возможность «в ближайшем будущем» предложить своим клиентам страхование долгосрочного ухода, которое будет соответствовать всем условиям, указанным в поправке к Закону о подоходном налоге.





Согласно опросу, проведенному Чешской ассоциацией страховых компаний, 71% чехов заявили, что больше всего они боятся, что не смогут позволить себе страховку. К 85 годам каждый третий чех будет зависеть от посторонней помощи.



Опросы также показывают, что люди хотят провести конец своей жизни дома, а не в домах престарелых. Однако для осуществления этого желания требуется активное участие близких или высокая стоимость домашнего ухода.