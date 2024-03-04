На чешском рынке появился новый банк
6 марта 2024
12:30
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На чешском банковском рынке появился новый игрок — Partners Banka, который позволяет клиентам управлять своими финансами только через мобильное приложение. Парадоксально, но по количеству филиалов банк является одним из крупнейших на рынке.
Partners Banka получил лицензию на осуществление банковской деятельности от Чешского национального банка в августе прошлого года. Банк будет управлять 175 филиалами группы Partners под собственным брендом, что сделает его четвертой по величине сетью на чешском банковском рынке.
Банк предложит клиентам три варианта пакетов услуг: для одного, для пары и для семьи. Например, семейным парам банк предложит общий счет, где оба владельца будут равноправны. В большинстве банков принято, что только один из пары является владельцем общего счета, а второй — лишь распорядителем, то есть имеет ограниченные права. За обслуживание такого типа счета в Partners Bank будет взиматься 49 крон в месяц.
Банк будет работать в режиме Mobile Only, что означает, что единственным инструментом для управления финансами будет мобильное приложение Partners apka. По соображениям безопасности банк не предлагает интернет-банкинг через веб-браузер. В интернете существует больший риск фишинга, объясняет генеральный директор Марек Дитц.
В банке добавили, что со временем в приложение добавятся новые функции. Например, с мая будет доступна возможность подключения текущих счетов других банков, включая обзор и платежи.
Partners Bank будет предлагать сберегательный счет с процентной ставкой 6,03%. Из его конкурентов только Trinity Bank предлагает более высокую ставку — 6,3%.
Осенью Partners Banka начнет предлагать кредиты и ипотеку.
В настоящее время собственный капитал банка составляет 3 миллиарда крон и принадлежит исключительно отечественным предпринимателям и ассоциированным членам группы. В создание банка и его систем было инвестировано около 700 миллионов крон. В этом году банк планирует привлечь 80 000 клиентов и 10 миллиардов крон депозитов.
Банк относится к финансовой группе Partners, которая управляет одноименной инвестиционной компанией, компанией по страхованию жизни Simplea, фондом недвижимости Trigea, пенсионной компанией Rentea и компанией NextPage Media. Последняя управляет такими серверами, как Peníze.cz, Finmag.cz, Heroine.cz и футбольный журнал Footballclub.
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