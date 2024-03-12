Дизельное топливо подешевело, на бензин цена не изменилась

Дизельное топливо подешевело на 14 геллеров, водители теперь платят в среднем 38,46 кроны за литр. Это следует из данных компании CCS, которая занимается мониторингом цен. Дешевле всего топливо обходится водителям в регионе Усти-над-Лабем, где литр бензина стоит в среднем 37,91 кроны.



Дизельное топливо там продается в среднем за 37,79 кроны. С другой стороны, самое дорогое топливо предлагают автозаправочные станции в Праге, где литр бензина стоит в среднем 39,42 кроны, а дизельное топливо — 39,40 кроны за литр.



Цены на топливо в Чехии неуклонно растут примерно с середины января, когда стоимость бензина и дизельного топлива была одинаковой и составляла около 36 крон. Неделю назад рост цен прекратился. Сейчас цены находятся на самом высоком уровне с середины ноября прошлого года.



В сравнении за год бензин стал дороже на 1 чешскую крону за литр, чем год назад, а дизельное топливо — на 2,50 кроны за литр.