Бензин в Чехии подорожает до 40 крон
10 апреля 2024
10:30
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В последний раз так дорого литр бензина Natural 95 стоил в начале октября прошлого года. К концу этого месяца из-за дорогой нефти бензин снова будет продаваться дороже 40 крон, а в Праге цена будет еще выше.
«К концу апреля я ожидаю, что бензин подорожает на 50 геллеров за литр, а дизельное топливо — примерно на 10 геллеров», — сказал аналитик компании Finlord Борис Томчак.
В понедельник 95-й бензин продавался в среднем за 39,55 кроны, а дизельное топливо — за 38,97 кроны, по данным компании CCS, которая занимается мониторингом цен на топливо. Через пару недель цена за Natural 95 перешагнет отметку в 40 крон, а дизельное топливо будет стоить более 39 крон. В столице, однако, бензин уже часто продается по цене выше 40 крон. «Там цена будет стремиться к 41 кроне», — сказал Томчак.
По сравнению с началом года бензин сейчас стоит на четыре кроны дороже за литр, а дизельное топливо — почти на три кроны.
Дорогая нефть
С начала года цена на нефть значительно выросла. Если в январе баррель нефти марки Brent продавался за 74 доллара, то сейчас он стоит 90 долларов.
«Это связано с тем, что нефтяной картель ОПЕК продолжит сокращать добычу по крайней мере до конца июня. А мировой спрос на нефть растет. В этом году он должен вырасти на 1,5% в годовом исчислении, достигнув нового исторического рекорда», — пояснил Томчак.
Кроме того, мировые запасы нефти сокращаются и находятся на многолетних минимумах. Это означает, что цены могут значительно вырасти в случае дефицита добычи.
Чешская крона также способствует росту цен
Аналитик XTB Йиржи Тилечек напомнил, что Россия с марта прекратила экспорт бензина, что ограничивает его предложение на рынке. «В то же время оптовые наценки на бензин значительно выросли по всей Европе», — отметил Томчак.
Если в начале года маржа нефтепереработчиков составляла около 15 долларов за баррель, то теперь она достигла 25 долларов. Это имеет такое же влияние, как если бы нефть подорожала на 10 долларов. С другой стороны, маржа нефтеперерабатывающих заводов снизилась в связи с окончанием отопительного сезона.
Чешская крона, которая с начала года ослабла по отношению к доллару США, также способствует росту цен на топливо. Еще в январе доллар стоил около 22,40 кроны, а сейчас — на крону больше.
Томчак ожидает, что цены на топливо останутся высокими в долгосрочной перспективе. «Я ожидаю дальнейшего небольшого роста цен до лета. Цена на нефть не будет дешеветь, скорее она будет стремиться к 100 долларам за баррель», — добавил он.
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