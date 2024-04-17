Чехия по-прежнему в долгах и продолжает бить рекорды

«Увеличение долга в этом году связано в основном с продажей государственных облигаций в первом квартале 2024 года для постоянного покрытия дефицита государственного бюджета, который в конце марта достиг 105 миллиардов чешских крон», — заявили в министерстве.





Коэффициент задолженности вырос до 43,6% от валового внутреннего продукта, что является самым высоким показателем с момента создания государства.



В прошлом году государственный долг вырос на 216 миллиардов за весь год. Однако коэффициент задолженности снизился до 42,3% от валового внутреннего продукта с 42,7% в 2022 году.





За последние пять лет долг Чехии почти удвоился, или увеличился почти на 1,5 триллиона крон. «Основная причина роста долга — это, конечно, управление государством дефицитом. При дефиците в сотни миллиардов евро у государства нет другого выхода, кроме как продолжать активно занимать и затем выплачивать все более высокие процентные ставки», — говорит Петр Дуфек, главный экономист Banka Creditas.





Он напомнил, что только в этом году бюджету предстоит выплатить более 94 миллиардов чешских крон по процентам.





Государственный долг образуется в основном за счет накопления дефицита государственного бюджета. Он финансируется за счет казначейских векселей, государственных облигаций, прямых кредитов или кредитов Европейского инвестиционного банка.





В своем ежеквартальном отчете об управлении государственным долгом в пятницу министерство сообщило, что в первом квартале 2024 года наблюдалось динамичное увеличение среднего срока погашения выпущенных средне- и долгосрочных государственных облигаций, так как на первичном и вторичном рынках были проданы государственные облигации общей номинальной стоимостью 78,7 млрд крон со средним сроком погашения 11,2 года.





«Это на 2,7 года больше, чем за тот же период предыдущего года, и на 2,1 года больше, чем за весь 2023 год», — добавили в министерстве.





Согласно январской стратегии финансирования и управления государственным долгом, к концу этого года ожидается увеличение государственного долга до 3,367 триллиона крон.