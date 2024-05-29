Пражский аэропорт в прошлом году заработал 3,1 миллиарда чешских крон
1 июня 2024
09:30
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Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела в прошлом году получил операционную прибыль в размере 3,1 миллиарда чешских крон. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 900 миллионов крон. На такие положительные результаты повлияло в основном увеличение количества пассажиров.
В прошлом году аэропорт Праги обслужил 13,8 млн пассажиров. Хотя количество пассажиров все еще не приблизилось к рекордному доковидному 2019 году, результаты можно считать отличными. Чистая операционная прибыль аэропорта Праги составила 1,5 млрд чешских крон. Председатель совета директоров пражского аэропорта Йиржи Поc добавляет к этим результатам, что в прошлом году благодаря ответственному управлению аэропорт реализовал инвестиционные проекты на сумму около 900 миллионов крон.
По словам Йиржи Поса, еще одним положительным моментом прошедшего сезона является высокое качество обслуживания в аэропорту. «Больше всего нас радует то, что мы провели сезон на должном уровне и заняли 2-е место в рейтинге аэропортов по качеству обслуживания пассажиров».
В 2023 году аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге был связан прямыми рейсами со 167 направлениями. В общей сложности свои услуги предлагали 69 различных перевозчиков. В этом году руководство пражского аэропорта снова ожидает увеличения количества пассажиров. В частности, ожидается, что он превысит отметку в 16 миллионов.
По словам Йиржи Поса, еще одним положительным моментом прошедшего сезона является высокое качество обслуживания в аэропорту. «Больше всего нас радует то, что мы провели сезон на должном уровне и заняли 2-е место в рейтинге аэропортов по качеству обслуживания пассажиров».
В 2023 году аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге был связан прямыми рейсами со 167 направлениями. В общей сложности свои услуги предлагали 69 различных перевозчиков. В этом году руководство пражского аэропорта снова ожидает увеличения количества пассажиров. В частности, ожидается, что он превысит отметку в 16 миллионов.
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