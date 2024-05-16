Почти треть государственного бюджета Чехии в прошлом году ушла на выплату пенсий

Чешское статистическое управление (ЧСУ) сообщило об этом в текущем выпуске профессионального журнала «Статистика и мы». По данным Статистического управления Чешской Республики, доля расходов государственной казны увеличилась на один процентный пункт по сравнению с прошлым годом. Она растет уже второй год подряд. Однако до этого, начиная с 2016 года, она снижалась в годовом исчислении, а в прошлом была выше.





Данные включают в себя пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Сюда также входят пенсии, выплачиваемые военнослужащим, которые не проходят через Чешское управление социального обеспечения.





«В декабре 2023 г. средняя пенсия по возрасту составляла 2310 чешских крон, что на 2212 крон больше, чем в декабре 2022 г. Средняя пенсия по возрасту для женщин составляла 88% от пенсии по возрасту для мужчин, разница составляла 2515 крон», — говорит Маркета Пишторова, автор исследования.





По сравнению с прошлым годом это неравенство сократилось на пять процентных пунктов, что связано с введением так называемого образовательного сбора. Это 500 чешских крон в месяц на каждого ребенка, которые получают в основном женщины. Он призван компенсировать потерю их доходов, а значит, и взносов, во время декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком, а также тот факт, что их зарплата из-за этого не так сильно выросла.





Согласно статистике, в прошлом году пенсию по старости получали 2,37 миллиона человек, что на 4 000 больше, чем в конце предыдущего года.





Средний возраст растет





Чехия просто стареет. Это подтвердили опубликованные в пятницу данные о возрастном составе населения. По данным Чешского статистического управления, средний возраст чехов с января по декабрь прошлого года увеличился до 42,8 лет. В начале 2013 года средний возраст был на полтора года ниже.





Самый высокий средний возраст — в Есеницком крае, 44,8 года. Самый низкий — в районе Прага-Восток, 39,1 года.





В декабре в стране насчитывалось почти 2,24 миллиона человек старше 65 лет, причем с января их число увеличилось почти на 30 000. Их доля в общей численности населения выросла с 20,39% до 20,53%.





В условиях старения населения необходимость пенсионной реформы обсуждается уже много лет. Накопительная система, из которой выплачиваются государственные пенсии, устроена таким образом, что пенсии выплачиваются непосредственно из собранных средств социального страхования. Соотношение потенциальных плательщиков взносов трудоспособного возраста и получателей пенсий снижается.





Министерство: число плательщиков пенсий будет сокращаться





По оценкам Министерства труда и социальных дел, в 2020 году на одного пенсионера будет приходиться три с половиной человека, а в 2050 году — только два.





Именно поэтому министерство подготовило реформу, которая, например, постепенно замедлит ежегодное увеличение вновь назначенных пенсий. Также предполагается заменить пособие на образование для новых пенсионеров. Теперь ее должны получать родители, имеющие трех и более детей. На первого и второго ребенка оно будет заменено семейным взносом, равным средней зарплате.





Также будет нарушена граница пенсионного возраста, который в нынешних условиях должен остановиться на 65 годах. Новый возраст выхода на пенсию будет зависеть от ожидаемой продолжительности жизни, превышая ее на два месяца в год. Это вызвало критику со стороны оппозиции и профсоюзов: многие люди говорят, что не смогут работать в 67 лет, например, по состоянию здоровья.