Доходы чешских автомобильных компаний достигают полутора триллионов. Заработная плата работников также растет

Производство автомобилей в Чехии впервые вернулось к докризисным показателям, сообщает Ассоциация автомобильной промышленности (AutoSAP). Компании зафиксировали рост продаж, улучшилось и положение сотрудников. Сохраняется тенденция увеличения производства электромобилей.





«Компании автомобильной промышленности смогли справиться с ослаблением волатильности в цепочках поставок и в целом вновь показали лучшие результаты, чем годом ранее. Имеющиеся данные также свидетельствуют о развитии производства электромобилей и их компонентов — области, требующей значительных инвестиций», — прокомментировал ЧТК результаты Мартин Ян, президент Ассоциации автомобильной промышленности. AutoSAP — это добровольное объединение компаний, участвующих в производственной цепочке чешской автомобильной промышленности.





Выручка отечественных автопроизводителей и поставщиков запчастей в прошлом году выросла на 17,7% и составила 1,478 трлн чешских крон. Значительный рост продаж был зафиксирован в экспортном секторе, на который пришлось 85,6% прибыли отечественных автопроизводителей. Большая часть произведенных автомобилей направляется в европейские страны, особенно в Германию.





Выручка от продажи автомобилей отдельными производителями выросла на 23,4% и составила 908 млрд чешских крон. Увеличилось количество произведенных легковых и грузовых автомобилей. Производство мотоциклов и прицепов значительно сократилось.





Будущее электромобилей





В последние годы растет количество выпускаемых электромобилей. Так было и в прошлом году, когда их количество выросло на 34 % и составило 181 000 единиц у всех автопроизводителей. В основном это связано с давлением со стороны Европейского союза, который хочет помочь так называемой «зеленой сделке» «озеленить» Европу. Однако такое «озеленение» создает ряд проблем для отечественных и европейских автопроизводителей.





«Автомобильный сектор переживает одну из своих самых фундаментальных трансформаций, и сейчас мы находимся в периоде хлебозаготовок. Если нам удастся обеспечить большую гибкость на рынке труда, удержать цены на энергоносители на разумном уровне и в то же время принять конкретные национальные меры по поддержке развития науки и исследований, то нет никаких причин, по которым чешские компании не смогут в долгосрочной перспективе преуспеть на мировом автомобильном рынке», — описывает ситуацию на рынке Ян.





Численность сотрудников улучшилась





Количество сотрудников в компаниях, входящих в ассоциацию, увеличилось на один процент и составило 141 862 человека. Работа в автомобильном секторе становится все более привлекательной для людей. Средняя заработная плата в прошлом году выросла до 54 637 чешских крон в месяц, что примерно на четверть больше, чем средняя зарплата в стране.





Автомобильная промышленность является важнейшим сектором обрабатывающей промышленности Чешской Республики, вносящим почти десять процентов в ВВП страны и косвенно обеспечивающим работой почти полмиллиона человек.