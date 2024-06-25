Доходы чешских автомобильных компаний достигают полутора триллионов. Заработная плата работников также растет
28 июня 2024
11:30
225
Автомобильная промышленность в Чехии продолжает развиваться. Компании процветают, их продажи превышают 1,47 триллиона, а сотрудники получают зарплату выше среднего, согласно статистике AutoSAP.
Производство автомобилей в Чехии впервые вернулось к докризисным показателям, сообщает Ассоциация автомобильной промышленности (AutoSAP). Компании зафиксировали рост продаж, улучшилось и положение сотрудников. Сохраняется тенденция увеличения производства электромобилей.
«Компании автомобильной промышленности смогли справиться с ослаблением волатильности в цепочках поставок и в целом вновь показали лучшие результаты, чем годом ранее. Имеющиеся данные также свидетельствуют о развитии производства электромобилей и их компонентов — области, требующей значительных инвестиций», — прокомментировал ЧТК результаты Мартин Ян, президент Ассоциации автомобильной промышленности. AutoSAP — это добровольное объединение компаний, участвующих в производственной цепочке чешской автомобильной промышленности.
Выручка отечественных автопроизводителей и поставщиков запчастей в прошлом году выросла на 17,7% и составила 1,478 трлн чешских крон. Значительный рост продаж был зафиксирован в экспортном секторе, на который пришлось 85,6% прибыли отечественных автопроизводителей. Большая часть произведенных автомобилей направляется в европейские страны, особенно в Германию.
Выручка от продажи автомобилей отдельными производителями выросла на 23,4% и составила 908 млрд чешских крон. Увеличилось количество произведенных легковых и грузовых автомобилей. Производство мотоциклов и прицепов значительно сократилось.
Будущее электромобилей
В последние годы растет количество выпускаемых электромобилей. Так было и в прошлом году, когда их количество выросло на 34 % и составило 181 000 единиц у всех автопроизводителей. В основном это связано с давлением со стороны Европейского союза, который хочет помочь так называемой «зеленой сделке» «озеленить» Европу. Однако такое «озеленение» создает ряд проблем для отечественных и европейских автопроизводителей.
«Автомобильный сектор переживает одну из своих самых фундаментальных трансформаций, и сейчас мы находимся в периоде хлебозаготовок. Если нам удастся обеспечить большую гибкость на рынке труда, удержать цены на энергоносители на разумном уровне и в то же время принять конкретные национальные меры по поддержке развития науки и исследований, то нет никаких причин, по которым чешские компании не смогут в долгосрочной перспективе преуспеть на мировом автомобильном рынке», — описывает ситуацию на рынке Ян.
Численность сотрудников улучшилась
Количество сотрудников в компаниях, входящих в ассоциацию, увеличилось на один процент и составило 141 862 человека. Работа в автомобильном секторе становится все более привлекательной для людей. Средняя заработная плата в прошлом году выросла до 54 637 чешских крон в месяц, что примерно на четверть больше, чем средняя зарплата в стране.
Автомобильная промышленность является важнейшим сектором обрабатывающей промышленности Чешской Республики, вносящим почти десять процентов в ВВП страны и косвенно обеспечивающим работой почти полмиллиона человек.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:30
28 ИЮНЯ 2024
393
Анаболики, кокаин и другие наркотики на миллионы крон предположительно продавались бандой из 14 человек в тренажерных залах по всей Чехии. По данным полиции, среди обвиняемых — врач. Об этом...
21:00
27 ИЮНЯ 2024
964
«ПРОТИВ МИГРАНТОВ И ЗЕЛЕНОЙ ПОЛИТИКИ». БАБИШ, ОРБАН И ФИЦО, ВОЗМОЖНО, СОЗДАДУТ СОБСТВЕННУЮ ФРАКЦИЮ В ЕП
Глава оппозиционного движения ANO подтвердил многодневные предположения. Ожидается, что семь его евродепутатов войдут в состав новой фракции в Европарламенте.
19:30
27 ИЮНЯ 2024
1523
Скоростной поезд, следовавший из Праги в Будапешт, столкнулся с автобусом недалеко от Нове-Замки на юге Словакии. Спасатели сообщают, что на месте происшествия есть погибшие и пострадавшие.
18:00
27 ИЮНЯ 2024
795
Депутат от оппозиции Кристина Драпалова рассказала о преследовании со стороны бывшего полицейского, неэффективных чиновниках и нелегальных постройках на тротуарах в центре Праги.
15:00
27 ИЮНЯ 2024
507
Правление Чешского национального банка (ЧНБ) 27 июня снизило базовую процентную ставку на полпроцента, до 4,75%. Об этом сообщил Якуб Холас, директор департамента коммуникаций ЧНБ. Ставка достигла...
14:06
27 ИЮНЯ 2024
821
Чешские полицейские проводят обыск в квартире депутата от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Петра Быстроня в Старом городе Праги по запросу немецких коллег. Политик чешского происхождения...
13:00
27 ИЮНЯ 2024
547
С окончанием учебного года и началом каникул полиция усилит контроль за безопасностью дорожного движения и транспортными потоками в Чехии. С пятницы по воскресенье более 1 800 полицейских патрулей...
09:30
27 ИЮНЯ 2024
896
Причины взрыва в частном доме, произошедшего во вторник в Шонове близ Нове-Место-над-Метуйи в Находском районе, все еще расследуются. Однако после первоначальной проверки следователи склоняются к...
22:00
26 ИЮНЯ 2024
2229
Чешская Республика соответствует только одному из четырех критериев, необходимых для вступления в еврозону и введения евро. Об этом в среду сообщила Европейская комиссия (ЕК) в своем докладе о...
19:30
26 ИЮНЯ 2024
1039
Прага ранее отстаивала двухминутное ограничение по времени, говоря, что хочет избежать безбилетников, которые покупали билет только тогда, когда видели контролера.
18:00
26 ИЮНЯ 2024
1909
Почти все знают, что самое худшее — это вести войну на два фронта. Это означает разделение сил, размышления о том, куда кого направить. В результате всегда оказывается, что где-нибудь не хватает...
16:30
26 ИЮНЯ 2024
1669
По словам метеорологов, восток Чешской Республики окажется под угрозой мощных гроз в среду днем и в ночь на четверг. Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупредил, что они могут...
12:00
26 ИЮНЯ 2024
529
Президент Словакии Петер Пеллегрини прибыл в Пражский Град с первым зарубежным визитом в должности. Он обсудит текущую политическую ситуацию и двусторонние отношения со своим чешским коллегой...
22:00
25 ИЮНЯ 2024
636
Карлов университет подаст жалобу на постановление о переносе рассмотрения дела о прошлогодней стрельбе на философском факультете, требуя полного расследования всех обстоятельств. Подробное...
19:30
25 ИЮНЯ 2024
1023
В течение нескольких лет Йиржи Ш. (65) из города Пльзень ездил в лагеря в качестве медработника. В понедельник в окружном суде Пршибрама он признался, что делал обнаженные фотографии школьников во...